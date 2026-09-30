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Новости по тегу #Хакеры

В Польше хакеры похитили финансовую информацию тысяч компаний
30 сентября 2026 08:58

В Польше хакеры похитили финансовую информацию тысяч компаний

Похитили сведения и атаковали ведомства – Латвия столкнулась с серией кибератак
04 сентября 2026 07:16

Похитили сведения и атаковали ведомства – Латвия столкнулась с серией кибератак

Хакеры в Польше похитили данные почти 19 млн пациентов
14 августа 2026 08:21

Хакеры в Польше похитили данные почти 19 млн пациентов

По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело
28 июля 2025 17:27

По факту сбоя в информационной системе авиакомпании «Аэрофлот» возбуждено уголовное дело

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила около полусотни рейсов из-за хакерской атаки
28 июля 2025 10:41

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила около полусотни рейсов из-за хакерской атаки

В Молдове одобрили закон, который позволяет контролировать соцсети
07 июля 2023 13:28

В Молдове одобрили закон, который позволяет контролировать соцсети

Хакеры атаковали мобильное приложение и сайт РЖД, обрушив работу сервиса
05 июля 2023 11:10

Хакеры атаковали мобильное приложение и сайт РЖД, обрушив работу сервиса

Атаки даже на БелАЭС. Как киберпартизаны пытались взломать атомную станцию?
16 февраля 2022 15:18

Атаки даже на БелАЭС. Как киберпартизаны пытались взломать атомную станцию?

Хакеры против экстремистов и взлом NASA. Рассказываем про 7 громких кибератак
24 мая 2021 15:35

Хакеры против экстремистов и взлом NASA. Рассказываем про 7 громких кибератак

​Компьютерная система сферы здравоохранения Ирландии отключена из-за атаки хакеров
14 мая 2021 19:12

​Компьютерная система сферы здравоохранения Ирландии отключена из-за атаки хакеров

В США крупнейший топливный кризис из-за кибератаки на трубопровод. Стоимость бензина достигла рекордного уровня
14 мая 2021 18:07

В США крупнейший топливный кризис из-за кибератаки на трубопровод. Стоимость бензина достигла рекордного уровня

В Германии из-за хакерской атаки на клинику погибла пациентка
18 сентября 2020 16:06

В Германии из-за хакерской атаки на клинику погибла пациентка