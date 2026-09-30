Новости по тегу #Хакеры

На это раз жертвой злоумышленников оказалась крупная компания – поставщик онлайн-систем бухгалтерского учета.
Злоумышленники завладели контактами почти 700 коммерческих фирм и 34 госслужащих.
Взлом затронул более 10 тысяч клиник. Атака выявила пробел в законодательстве: власти почти не контролировали защиту данных у частных разработчиков.
В воздушной гавани Шереметьево скопились толпы пассажиров, ожидающих вылета. Чтобы минимизировать возникшие сложности, Министерство транспорта и Росавиация пересаживают людей на рейсы других авиакомпаний, пока специалисты «Аэрофлота» работают над восстановлением штатной работы сервисов.
Неполадки привели к изменению в расписании полетов. Пассажирам рекомендовано проверять актуальные данные на табло и следить за объявлениями в аэропортах.
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