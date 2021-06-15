«Аллергическая реакция – это самая большая опасность». Как защититься от укусов насекомых?

Лето – это не только жара, прогулки в парке и пикник у реки, но и период активности насекомых. Осы, комары, муравьи и мошки – столкновение с ними для многих бывает неизбежно.

Анастасия Ермоченко:

Меня очень часто кусают комары, не знаю, может, я для них какая-то сладкая, привлекательная. Я пользуюсь разными спреями. По личному опыту могу сказать, что лучше надевать одежду, которая закрывает руки и ноги, чтобы комары не достали до самых «сочных» частей. Не стоит недооценивать крошечный размер противника. Укусы букашек могут таить куда более серьезные неприятности, чем зуд и покраснение.

Хасан Имрул Мохаммад, врач-терапевт первой категории:

Аллергическая реакция – это самая большая опасность, которая нас поджидает. Бывает внезапная смерть, анафилактический шок, бывает отек Квинке.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:

Может быть повышение температуры тела, головная боль, общая слабость, вплоть до обморочного состояния. Отек, может быть тяжелое дыхание, затруднение при дыхании, одышка, падение артериального давления и потеря сознания. Водоемы, цветущие сады и палатки с едой – излюбленные места обитания насекомых. Чтобы не стать жертвой кровопийцы, воздержитесь от ароматной парфюмерии. Отпугнуть комара помогут репелленты. А если повстречали пчелу, сохраняйте спокойствие и не размахивайте руками. Александр Вербовиков:

При укусе клеща, мы стараемся аккуратно извлекать его, не повреждая хоботок. Если извлечь самостоятельно не получилось, мы должны обратиться в учреждение здравоохранения, чтобы оказали квалифицированную помощь, а также профилактику заболеваний, связанных с укусами насекомых. Если мы говорим об укусах, пчел, ос, мы видим, что в ране есть остатки жала, то желательно его извлекать.

Если укусов насекомых не удалось избежать, пораженные участки лучше промыть водой с мылом и сделать холодный компресс. Избавиться от дискомфорта также помогут обезболивающие кремы и препараты от аллергии.

Александр Вербовиков:

Есть народные методы, средства, начиная от льда, хозяйственного мыла, некоторые применяют зубную пасту. Все же я рекомендую использовать антигистаминные препараты как внутрь, так и на область укуса. Если мы видим, что лекарственные препараты не помогают, состояние человека ухудшается, может наступить резкое ухудшение, тогда необходимо вызвать скорую помощь.