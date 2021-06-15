«Аллергическая реакция – это самая большая опасность». Как защититься от укусов насекомых?

Лето – это не только жара, прогулки в парке и пикник у реки, но и период активности насекомых. Осы, комары, муравьи и мошки – столкновение с ними для многих бывает неизбежно.
Лето – это не только жара, прогулки в парке и пикник у реки, но и период активности насекомых. Осы, комары, муравьи и мошки – столкновение с ними для многих бывает неизбежно.
Анастасия Ермоченко:
Меня очень часто кусают комары, не знаю, может, я для них какая-то сладкая, привлекательная. Я пользуюсь разными спреями. По личному опыту могу сказать, что лучше надевать одежду, которая закрывает руки и ноги, чтобы комары не достали до самых «сочных» частей.
Не стоит недооценивать крошечный размер противника. Укусы букашек могут таить куда более серьезные неприятности, чем зуд и покраснение.
Хасан Имрул Мохаммад, врач-терапевт первой категории:
Аллергическая реакция – это самая большая опасность, которая нас поджидает. Бывает внезапная смерть, анафилактический шок, бывает отек Квинке.
Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:
Может быть повышение температуры тела, головная боль, общая слабость, вплоть до обморочного состояния. Отек, может быть тяжелое дыхание, затруднение при дыхании, одышка, падение артериального давления и потеря сознания.
Водоемы, цветущие сады и палатки с едой – излюбленные места обитания насекомых. Чтобы не стать жертвой кровопийцы, воздержитесь от ароматной парфюмерии. Отпугнуть комара помогут репелленты. А если повстречали пчелу, сохраняйте спокойствие и не размахивайте руками.
Александр Вербовиков:
При укусе клеща, мы стараемся аккуратно извлекать его, не повреждая хоботок. Если извлечь самостоятельно не получилось, мы должны обратиться в учреждение здравоохранения, чтобы оказали квалифицированную помощь, а также профилактику заболеваний, связанных с укусами насекомых. Если мы говорим об укусах, пчел, ос, мы видим, что в ране есть остатки жала, то желательно его извлекать.
Если укусов насекомых не удалось избежать, пораженные участки лучше промыть водой с мылом и сделать холодный компресс. Избавиться от дискомфорта также помогут обезболивающие кремы и препараты от аллергии.
Александр Вербовиков:
Есть народные методы, средства, начиная от льда, хозяйственного мыла, некоторые применяют зубную пасту. Все же я рекомендую использовать антигистаминные препараты как внутрь, так и на область укуса. Если мы видим, что лекарственные препараты не помогают, состояние человека ухудшается, может наступить резкое ухудшение, тогда необходимо вызвать скорую помощь.
Чтобы не стать объектом нападения насекомых, на лоно природы лучше отправляться в закрытой одежде. Вооружитесь спреем от комаров, захватите таблетки от аллергии. И никакие укусы вам не будут страшны.