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В течение месяца здесь сменится руководитель. Президент недоволен тем, что увидел на оршанской фабрике

15 июня 2021 11:09
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает работу в Витебской области. Одна из точек в маршруте главы государства – Оршанская фабрика художественных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение месяца здесь сменится руководитель. Президент недоволен тем, что увидел на оршанской фабрике-1

Увиденное не удовлетворило Президента, поэтому в течение месяца здесь сменится руководитель. Среди поставленных задач – прежде всего привести в презентабельный вид. С 1 августа фабрику передадут в распоряжение Оршанского льнокомбината.

В течение месяца здесь сменится руководитель. Президент недоволен тем, что увидел на оршанской фабрике-4

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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