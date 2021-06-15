В течение месяца здесь сменится руководитель. Президент недоволен тем, что увидел на оршанской фабрике

Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает работу в Витебской области. Одна из точек в маршруте главы государства – Оршанская фабрика художественных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает работу в Витебской области. Одна из точек в маршруте главы государства – Оршанская фабрика художественных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увиденное не удовлетворило Президента, поэтому в течение месяца здесь сменится руководитель. Среди поставленных задач – прежде всего привести в презентабельный вид. С 1 августа фабрику передадут в распоряжение Оршанского льнокомбината.
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