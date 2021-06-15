О чём говорит частая головная боль? Узнали у невролога

Частая головная боль – совсем нередкое явление. По статистике 90 % населения хотя бы раз в год испытывают муки цефалгии. Женщины страдают от этого недуга в три раза чаще, чем мужчины, так как головные боли – спутники сильных эмоций, которые влияют на притоки и оттоки крови от головы. Многие предпочитают просто регулярно принимать болеутоляющие средства, однако самолечение может стать причиной гастрита, язвенной болезни и упустить развитие опасного заболевания.

Екатерина Щерба, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Головная боль, цефалгия – это болезненные, неприятные ощущения к верху от бровей до шейно-затылочной области. Первичная головная боль – 90-95 % от всей головной боли. Это самостоятельное заболевание. По классификации первичную головную боль мы можем разделить на головную боль напряжения (это наиболее частый вид), мигрень (это тригеминальная вегетативная цефалгия, чаще всего это кластерная головная боль) и другие первичные виды головной боли. Вторичная головная боль составляет 5-10 % от всех болей. Связана с травматическими повреждениями головы и шеи, с нарушением гомеостаза, гиперкапния, гипоксия, гипогликемия, повреждения глаз, полости носа.

Важно понимать, что многочисленные обследования – это УЗИ, МРТ головного мозга, шейного отдела позвоночника, а также консультации специалистов и лабораторные исследования не подтверждают диагноз головной боли. Ключом к диагностике в большинстве случаев становится анамнез. Частота и интенсивность боли, а также сопутствующие симптомы.

Екатерина Щерба:

Когда головная боль является сигналом опасности или красные флаги при головной боли, то есть симптомы, когда пациенту срочно необходимо обращаться на консультацию к специалисту – это головная боль, возникшая в возрасте старше 50 лет, головная боль новой локализации и интенсивности. Наличие типичной или атипичной ауры продолжительностью боли одного часа, наличие типичной, атипичной ауры у пациентки, которая принимает оральные контрацептивы. При наличии частой головной боли рекомендуется ведение дневника. Только с его помощью врач может поставить клинический диагноз и назначить схему лечения.

Екатерина Щерба:

Что необходимо при заполнении дневника головной боли? Это локализация боли (лоб, темя, висок, затылок), это односторонняя головная боль или двусторонняя головная боль, интенсивность по шкале от 0 до 10, где 0 – отсутствие головной боли, 10 – максимально сильная боль. Также мы обязательно указываем, какие лекарственные препараты принимаются пациентом или сам пациент указывает, какие лекарства он принимает. Идет оценка, насколько эффективно помогают лекарства в отношении головной боли. В отношении препаратов мы используем в своей практике препараты бета-блокаторы, антиконвульсанты, антидепрессанты. Для каждого человека подбирается свой препарат, дозы тоже подбираются индивидуально.