Артём Цуран: видим достаточно серьёзное снижение преступлений, связанных с наркосбытом

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Приемов и методов по борьбе с наркораспространением во всем мире великое множество, особенно с вовлечением молодежи. У нас в городе отмечался достаточно серьезный рост в прошлом году. Но в том числе благодаря большой разъяснительной работе, вовлечению в этот процесс общественности, учреждений образования на новом качественном уровне мы видим по сравнению с предыдущим периодом достаточно серьезное снижение в этом году преступлений, связанных именно с наркосбытом.