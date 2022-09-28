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Артём Цуран: видим достаточно серьёзное снижение преступлений, связанных с наркосбытом

28 сентября 2022 20:34
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Новости Беларуси. Профилактика преступности и наркопотребления среди подростков. Комиссия по делам несовершеннолетних провела выездное заседание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оно состоялось на базе профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Кедышко.

Артём Цуран: видим достаточно серьёзное снижение преступлений, связанных с наркосбытом-1

Среди спикеров – представители руководства города, районных администраций, комитета образования, прокуратуры и правоохранители. Говорили о методах борьбы с подростковой преступностью. Также отметили актуальность проблемы потребления наркотиков, психотропных и токсических веществ среди молодежи.

Артём Цуран: видим достаточно серьёзное снижение преступлений, связанных с наркосбытом-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Приемов и методов по борьбе с наркораспространением во всем мире великое множество, особенно с вовлечением молодежи. У нас в городе отмечался достаточно серьезный рост в прошлом году. Но в том числе благодаря большой разъяснительной работе, вовлечению в этот процесс общественности, учреждений образования на новом качественном уровне мы видим по сравнению с предыдущим периодом достаточно серьезное снижение в этом году преступлений, связанных именно с наркосбытом.

Артём Цуран: видим достаточно серьёзное снижение преступлений, связанных с наркосбытом-7



Все эти вопросы находятся на контроле. Ведется активная работа с несовершеннолетними. Правоохранители организуют спортивные состязания с детьми, проходят конкурсы рисунков, на тематических лекциях рассказывают о медицинских и правовых последствиях потребления и распространения наркотиков.

# Наркотики # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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