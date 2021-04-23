Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить

Новости Беларуси. В пострадавших от аварии районах Минска вода соответствует необходимым критериям, ее можно пить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорыв водопровода в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах был устранен еще 22 апреля, но употреблять воду специалисты запретили.