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Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить

23 апреля 2021 08:46
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Новости Беларуси. В пострадавших от аварии районах Минска вода соответствует необходимым критериям, ее можно пить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор «Минскводоканала» о ЧП с водой: произошло повреждение водовода в районе Уборевича

Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить-1

Прорыв водопровода в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах был устранен еще 22 апреля, но употреблять воду специалисты запретили.

После проведения лабораторных исследований они пришли к выводу, что пробы соответствуют необходимым показателям безопасности.

# Водоснабжение # общество # Фотофакт

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