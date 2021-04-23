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Председатель комитета «Ветеранов-чернобыльцев»: люди имели высочайшее желание проявить себя

23 апреля 2021 10:52
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Новости Беларуси. Впервые со снятым знаком «секретно». Документы, которые вчера еще не были доступны широкой общественности, представил Национальный архив Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель комитета «Ветеранов-чернобыльцев»: люди имели высочайшее желание проявить себя-1

Это совместная работа с коллегами из России. В экспозиции уникальный фотоматериал журналистов, которые также отправлялись в командировку, чтобы запечатлеть работу ликвидаторов, обстановку тех времен. На выставке представлены предметы быта и первые экземпляры дозиметров.

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Председатель комитета «Ветеранов-чернобыльцев»: люди имели высочайшее желание проявить себя-4

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветеранов-чернобыльцев» Белорусского общественного объединения ветеранов:
Там было очень тяжело всем, но тот порыв, того времени, что государство просит выполнить эту задачу, у людей был большой патриотизм. И люди имели высочайшее желание проявить себя. То есть они совершали героизм, подвиги, рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Владимир Каменков # Фотофакт

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