Председатель комитета «Ветеранов-чернобыльцев»: люди имели высочайшее желание проявить себя

Новости Беларуси. Впервые со снятым знаком «секретно». Документы, которые вчера еще не были доступны широкой общественности, представил Национальный архив Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это совместная работа с коллегами из России. В экспозиции уникальный фотоматериал журналистов, которые также отправлялись в командировку, чтобы запечатлеть работу ликвидаторов, обстановку тех времен. На выставке представлены предметы быта и первые экземпляры дозиметров.

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветеранов-чернобыльцев» Белорусского общественного объединения ветеранов:

Там было очень тяжело всем, но тот порыв, того времени, что государство просит выполнить эту задачу, у людей был большой патриотизм. И люди имели высочайшее желание проявить себя. То есть они совершали героизм, подвиги, рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью.