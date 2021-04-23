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Не назвали ни одну белорусскую фирму. Переселение компаний в Латвию оказалось блефом?

23 апреля 2021 11:06
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В Риге вскрылась афера местных чиновников с «мертвыми душами» белорусских предпринимателей, которые якобы переехали в Прибалтику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не назвали ни одну белорусскую фирму. Переселение компаний в Латвию оказалось блефом?-1

Латвийское агентство инвестиций и развития не смогло назвать ни одну белорусскую фирму, которая на волне протестов покинула бы Беларусь. «Переселение компаний в Латвию оказалось блефом», – констатировало издание Pietiek.

Не назвали ни одну белорусскую фирму. Переселение компаний в Латвию оказалось блефом?-3

Как утверждают журналисты, полгода назад официальная Рига заявляла о 12 предприятиях, которые якобы приняли решение переехать в Латвию и собирались открыть более тысячи рабочих мест. По базе данных предприятий республики видно, что за год количество белорусских фирм в стране даже сократилось.

# Бизнес в Беларуси

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