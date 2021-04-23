Не назвали ни одну белорусскую фирму. Переселение компаний в Латвию оказалось блефом?

В Риге вскрылась афера местных чиновников с «мертвыми душами» белорусских предпринимателей, которые якобы переехали в Прибалтику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийское агентство инвестиций и развития не смогло назвать ни одну белорусскую фирму, которая на волне протестов покинула бы Беларусь. «Переселение компаний в Латвию оказалось блефом», – констатировало издание Pietiek.