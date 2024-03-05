Артём Цуран избран председателем Минского городского Совета депутатов 29-го созыва

С напутственными словами на встрече выступила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, отметив, что всех, кто получил депутатский портфель, ждет насыщенная и ответственная работа. В числе задач – рассмотрение программы социально-экономического развития, утверждение городского бюджета и решение проблем местных жителей. А пока в повестке встречи организационные вопросы: утверждение структуры Совета, состава постоянных комиссий, а также избрание председателя. Им стал Артем Цуран, заместитель главы Мингорисполкома.

Андрей Король, ректор БГУ, депутат Минского городского Совета депутатов 29-го созыва:

Надо просто-напросто очень профессионально и щепетильно относиться к тем вопросам, которые волнуют наших граждан, к тем инициативам, которые выдвигают избиратели. Основное внимание, мне кажется, должно быть к качеству подготовки тех кадров, от которых завит принятие решений.

Всего в составе Минского городского Совета 60 депутатов. Это представители различных сфер: начиная с образования, заканчивая промышленным сектором. Все они станут делегатами Всебелорусского народного собрания.