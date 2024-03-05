В Беларуси приступили к севу ранних яровых – как обновили автопарк хозяйств?

Ряд хозяйств Брестской, Гомельской и Минской областей приступили к севу ранних яровых. Всходов ждут уже на более чем тысяче гектаров. Впрочем, это незначительная часть от плана – всего около 0,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода позволила приступить к работам раньше обычного. Аграрии внимательно следят за дальнейшими прогнозами синоптиков, чтобы не упустить оптимальные сроки сева. Могилевская область к весенним полевым работам приступила точечно, помогать аграриям на полях будет новая техника. Субсидии на ее приобретение выделили из бюджета. В списке предприятия, которые давно нуждаются в обновлении автопарка. Кому достались ключи от энергонасыщенных тракторов в Чаусском районе, знает Юлия Мычка.

15 лет отработал на этом. Передам Шурику, буду переживать, чтобы он работал, не ломался. Один из лучших механизаторов хозяйства «Головенчицы» Иван Аникеенко прощается со своим верным напарником. И это самый старый трактор в районе, который до сих пор на ходу. Трактор-долгожитель – пример заботы механизатора. Вместе они отработали 15 сезонов, открывать 16-й аграрий будет на новой машине. Современные агрегаты – материальная поддержка и мотивация для слабых сельхозпредприятий. Субсидии на их приобретение выделили из республиканского и областного бюджетов. Чаусскому району передали ключи сразу от пяти энергонасыщенных тракторов. Один из них теперь украшает мехдвор «Головенчицов». Машина в надежных руках.

Иван Аникеенко, механизатор сельхозпредприятия «Головенчицы»:

Работал на «Кировце», тогда на 28-м поработал с 2008 года. Но сейчас больше дали трактор, мощнее, по габаритности больше даже. В кабине кондиционер, там не было.