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В Беларуси приступили к севу ранних яровых – как обновили автопарк хозяйств?

05 марта 2024 18:41
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Ряд хозяйств Брестской, Гомельской и Минской областей приступили к севу ранних яровых. Всходов ждут уже на более чем тысяче гектаров. Впрочем, это незначительная часть от плана – всего около 0,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода позволила приступить к работам раньше обычного. Аграрии внимательно следят за дальнейшими прогнозами синоптиков, чтобы не упустить оптимальные сроки сева.

Могилевская область к весенним полевым работам приступила точечно, помогать аграриям на полях будет новая техника. Субсидии на ее приобретение выделили из бюджета. В списке предприятия, которые давно нуждаются в обновлении автопарка.

Кому достались ключи от энергонасыщенных тракторов в Чаусском районе, знает Юлия Мычка.

В Беларуси приступили к севу ранних яровых – как обновили автопарк хозяйств?-1

15 лет отработал на этом. Передам Шурику, буду переживать, чтобы он работал, не ломался.

Один из лучших механизаторов хозяйства «Головенчицы» Иван Аникеенко прощается со своим верным напарником. И это самый старый трактор в районе, который до сих пор на ходу. Трактор-долгожитель – пример заботы механизатора. Вместе они отработали 15 сезонов, открывать 16-й аграрий будет на новой машине. Современные агрегаты – материальная поддержка и мотивация для слабых сельхозпредприятий. Субсидии на их приобретение выделили из республиканского и областного бюджетов. Чаусскому району передали ключи сразу от пяти энергонасыщенных тракторов. Один из них теперь украшает мехдвор «Головенчицов». Машина в надежных руках.

В Беларуси приступили к севу ранних яровых – как обновили автопарк хозяйств?-4

Иван Аникеенко, механизатор сельхозпредприятия «Головенчицы»:
Работал на «Кировце», тогда на 28-м поработал с 2008 года. Но сейчас больше дали трактор, мощнее, по габаритности больше даже. В кабине кондиционер, там не было.

В Беларуси приступили к севу ранних яровых – как обновили автопарк хозяйств?-7

Новая техника для всего хозяйства – это целое событие. Дополнительная единица в поле – существенное подспорье в предстоящих полевых работах. До пополнения в автопарке «Головенчицы» было 16 тракторов, самому молодому из которых 8 лет. Помимо машины, сельхозпредприятие получило культиватор с 10-метровым захватом, а это плюс 40 % к производительности.

Подробности в видео.

# Посевная кампания # общество # Юлия Мычка

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