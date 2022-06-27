Артисты, военные, следователи, работники сельского хозяйства. Кто получил госнаграды по указу Президента?

Новости Беларуси. Ордена, медали и почетные звания. 75 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе награжденных представители Вооруженных сил страны, следователи, работники сельского хозяйства, транспортной и строительной отраслей, выдающиеся деятели искусства, образования, науки, культуры и спорта.

Так, Николай Чергинец стал народным писателем Беларуси. Почетное звание народного присвоено также артисту балета, ведущему мастеру сцены оперного театра Антону Кравченко и артисту драмы Национального академического театра имени Янки Купалы Тамаре Мироновой.