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Артисты, военные, следователи, работники сельского хозяйства. Кто получил госнаграды по указу Президента?

27 июня 2022 20:12
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Новости Беларуси. Ордена, медали и почетные звания. 75 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артисты, военные, следователи, работники сельского хозяйства. Кто получил госнаграды по указу Президента?-1

В числе награжденных представители Вооруженных сил страны, следователи, работники сельского хозяйства, транспортной и строительной отраслей, выдающиеся деятели искусства, образования, науки, культуры и спорта.

Так, Николай Чергинец стал народным писателем Беларуси. Почетное звание народного присвоено также артисту балета, ведущему мастеру сцены оперного театра Антону Кравченко и артисту драмы Национального академического театра имени Янки Купалы Тамаре Мироновой.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Николай Чергинец # Антон Кравченко # Тамара Миронова # Фотофакт

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