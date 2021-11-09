«Власть среагировала». Олег Белоконев прокомментировал намерение ужесточить ответственность за призывы к санкциям

Новости Беларуси. Депутатам необходимо сосредоточить усилия на содействии в реализации перспективных инвестиционных и торгово-экономических проектов. Это подчеркнул Владимир Андрейченко на заседании шестой сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давление извне на нашу страну идет по всем фронтам. К примеру, попытки дестабилизировать ситуацию на наших производствах. И этим действиям в Овальном зале нашли ответ. Законопроект первостепенной важности – ужесточение ответственности за призывы к санкциям.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ущерб на сегодняшний день от тех санкций, которые вводятся против Республики Беларуси по различным направлениям, в том числе и экономическим, достаточно велик. Об этом докладывал премьер-министр. И те люди, которые призывают к этому, которые не понимают, что они делают, должны нести ответственность.

361 статью нельзя понимать отдельно от Уголовного кодекса. Там есть три части, в том числе не везде лишение свободы, есть ограничение свободы, причем там до 5 лет. И если люди, совершившие ошибку, осознали это и так далее, есть 88 статья, 84 статья Уголовного кодекса. То есть они могут быть вообще, если своевременно подадут прошение, освобождены от уголовной ответственности, возместят тот ущерб, который причинили.

Я считаю, что это не сильно жесткая статья, просто назрела необходимость в связи с изменением, в том числе и в медийном пространстве. Извините меня, появилась глобальная сеть Интернет. Уголовный кодекс существует давно. Но тогда не было сотовых телефонов, не было всех этих вещей. Поэтому просто, скажем так, законодательная власть среагировала.