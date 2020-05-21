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Армейская фляжка образца 1940 года и 8 медальонов. Что обнаружили на месте бывшего лагеря военнопленных в Масюковщине

21 мая 2020 09:57
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«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Белорусская земля до сих пор хранит память о мировых войнах. 

Армейская фляжка образца 1940 года и 8 медальонов. Что обнаружили на месте бывшего лагеря военнопленных в Масюковщине -1

Перевалочная база для военнопленных, отправленных в лагеря Германии. Неизвестные факты о концлагере Шталаг-352, который находился в Масюковщине

Третью неделю воины-поисковики уникального 52-го специализированного батальона Минобороны ведут раскопки в столичном районе Масюковщина на месте бывшего лагеря военнопленных Шталаг-352.

Армейская фляжка образца 1940 года и 8 медальонов. Что обнаружили на месте бывшего лагеря военнопленных в Масюковщине -4

«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил – Александр Лугин.

Что такое Шталаг 352? Что обнаружили на месте бывшего лагеря военнопленных в Масюковщине? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лугин # Фотофакт

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