Армейская фляжка образца 1940 года и 8 медальонов. Что обнаружили на месте бывшего лагеря военнопленных в Масюковщине

«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Белорусская земля до сих пор хранит память о мировых войнах.
«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Белорусская земля до сих пор хранит память о мировых войнах.
Перевалочная база для военнопленных, отправленных в лагеря Германии. Неизвестные факты о концлагере Шталаг-352, который находился в Масюковщине
Третью неделю воины-поисковики уникального 52-го специализированного батальона Минобороны ведут раскопки в столичном районе Масюковщина на месте бывшего лагеря военнопленных Шталаг-352.
«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил – Александр Лугин.
Что такое Шталаг 352? Что обнаружили на месте бывшего лагеря военнопленных в Масюковщине? Узнаете, посмотрев видеоматериал.