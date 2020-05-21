Армейская фляжка образца 1940 года и 8 медальонов. Что обнаружили на месте бывшего лагеря военнопленных в Масюковщине

«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Белорусская земля до сих пор хранит память о мировых войнах.

Третью неделю воины-поисковики уникального 52-го специализированного батальона Минобороны ведут раскопки в столичном районе Масюковщина на месте бывшего лагеря военнопленных Шталаг-352.

«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил – Александр Лугин.

Что такое Шталаг 352? Что обнаружили на месте бывшего лагеря военнопленных в Масюковщине? Узнаете, посмотрев видеоматериал.