Волноваться нужно правильно. Психолог рассказывает, как это сделать

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска: Коэффициент полезного действия в социуме снижается при чрезмерном волнении. Но каждый должен находить свой собственный баланс между безразличием и волнением. Никто другой его не найдет.

Илона Волынец:

Это опять работают все те же самые приемы, как справляться со стрессом, расслабляться после рабочего дня тяжелого? Точно так же и здесь – та же дыхательная гимнастика может помочь?

«Это очень хорошо успокаивает». Как разгрузиться после рабочего дня. 4 совета психолога

Гульнара Гришаева:

Может помочь и дыхательная гимнастика. Но здесь насколько вы владеете вопросом, что вы волнуетесь. А вообще, волнение – нормально. Было бы странно, если бы человек не волновался, выполняя что-то новое. Или что-то очень важное для него. То, через что он пытается себя определить. Да, он будет волноваться. Но главное, чтобы волнение не мешало, а стимулировало.