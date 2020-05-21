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Волноваться нужно правильно. Психолог рассказывает, как это сделать

21 мая 2020 09:22
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Как найти баланс между здоровым волнением и полным его отсутствием, мы спросили в программе «Большой город» психолога.

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Зачастую ведь спортсменам, артистам на разных конкурсах именно волнение мешает проявить себя.

Волноваться нужно правильно. Психолог рассказывает, как это сделать-1

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Коэффициент полезного действия в социуме снижается при чрезмерном волнении. Но каждый должен находить свой собственный баланс между безразличием и волнением. Никто другой его не найдет.

Илона Волынец:
Как правильно волноваться?

Гульнара Гришаева:
Чуточку.

Волноваться нужно правильно. Психолог рассказывает, как это сделать-4

Илона Волынец:
Это опять работают все те же самые приемы, как справляться со стрессом, расслабляться после рабочего дня тяжелого? Точно так же и здесь – та же дыхательная гимнастика может помочь?

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Гульнара Гришаева:
Может помочь и дыхательная гимнастика. Но здесь насколько вы владеете вопросом, что вы волнуетесь. А вообще, волнение – нормально. Было бы странно, если бы человек не волновался, выполняя что-то новое. Или что-то очень важное для него. То, через что он пытается себя определить. Да, он будет волноваться. Но главное, чтобы волнение не мешало, а стимулировало.

# Консультация психолога # общество # Илона Волынец # Гульнара Гришаева

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