Если решили присесть на пенёк – постучите по нему палкой. Как обезопасить себя от укуса змеи

Ежегодно более пяти миллионов человек на планете страдают от укуса змей. Десятки тысяч из них умирают в муках. Выживших нередко ждет ампутация или долгое лечение. Такие тяжелые случаи – обычная история для жителей тропиков. В Беларуси обитают всего три вида змей: медянка, уж и гадюка. Ядовитая лишь последняя и ее укус может быть смертельным. Андрей Максимов, герпетолог Минского зоопарка:

Виды довольно широко распространены. Они заходят и на участки, и даже в города, особенно ужи. У них очень большие охотничьи участки, они здорово перемещаются, быстрые змеи, не такие пугливые, как гадюка обыкновенная.

Змеи Беларуси – кого стоит бояться? Чтобы весенний пикник или прогулка по лесу не обернулась трагедией, следует быть очень внимательными. Змеи –любительницы укромных мест. Часто хладнокровные зарываются в мох, прячутся под сухими пнями. Поэтому если решили присесть на пенек – постучите по нему палкой. Такая проверка заставит гадюку уползти в другое место. Андрей Максимов:

Это засадный хищник, выдерживает паузу до последнего и потом убегает. Выбирает позицию маскировки, и поэтому случаются укусы. Человек слишком близко подходит к змее, на расстояние 30-40 см – так руки и ноги под угрозой. Дальше – это абсолютно безопасное расстояние. В полуметре и ни одна гадюка не представляет никакой опасности.

Весной яд гадюки более токсичен. Укус вызывает сильную боль, конечность краснеет и опухает. Пострадавшего преследуют головные боли, вялость, тошнота, становится тяжело дышать, учащенно бьется сердце. В такой ситуации действовать нужно быстро: немедленно обратиться к врачу, сохранять спокойствие, не совершать лишних движений и пить много воды. Андрей Максимов:

Категорически нельзя принимать алкоголь, потому что он увеличивает кровяное давление, прижигать рану, потому что зубы у гадюки достигают 5 мм и термическая обработка не разрушит яд. Малоэффективны разрезы и наложение жгутов.