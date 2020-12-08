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Александр Лукашенко – врачам: будем вас оснащать, главное, чтобы в Польшу не сбежали

08 декабря 2020 18:24
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Новости Беларуси. Наши врачи – достояние страны. И то, что сегодня их пытаются переманить те же поляки, система здравоохранения которых буквально задыхается от коронавируса, лишь подтверждает эти слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – врачам: будем вас оснащать, главное, чтобы в Польшу не сбежали-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будем вас оснащать. Главное, чтобы вы в Польшу не сбежали.

Александр Лукашенко – врачам: будем вас оснащать, главное, чтобы в Польшу не сбежали-4

Да я не против, если надо помочь – надо, но надо по-человечески, понимаешь? Мы бригаду сформируем 3-4 человека, мы же помогали многим. Какая должна быть помощь? Приехали, обучили, иди работай. А как у нас, у нас что? Вы все инфекционисты? Нет. Даже детские врачи есть в районных больницах и прочее. Все приспособились и работают в трудную минуту, а они чего-то ждут. Мы готовы помочь.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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