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Александр Лукашенко о заявлении МОК: меня больше всего тут задело – дети

08 декабря 2020 18:13
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Новости Беларуси. Общение с белорусскими медиками уже стало традицией рабочих поездок Президента в больницы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокомментировал Президент и последнее резонансное заявление Международного олимпийского комитета, который готов ввести санкции в отношении руководства Национального олимпийского комитета Беларуси. Это не первый случай давления со стороны международной организации, напомнил Президент. В подобной ситуации когда-то уже оказывалась Россия. 

Александр Лукашенко о заявлении МОК: меня больше всего тут задело – дети-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не знаю, чем это обосновано. Вообще, надо нам обратиться в суд.

Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?

Против России, вы помните, когда-то они всем фронтом пошли. Американцы крикнули «фас», и они поперли. Ну а против нас, они считают... Ну посмотрим, поддержит ли нас Россия. Хотя, конечно, ну какие они тут санкции ввели против нас: вот Лукашенко не будем приглашать на мероприятия МОКовские. Господь с вами, я 25 лет к вам не ездил и выдержу, не поеду.

Александр Лукашенко о заявлении МОК: меня больше всего тут задело – дети-4

Меня больше всего тут задело – дети. Ну абсолютно безосновательно, абсолютно. Ну ладно, переживем. Главное, нам надо смотреть свою страну. Момент такой – нам не отдать. Ее нельзя кому-то отдать.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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