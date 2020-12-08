Жители Гомеля высказались про общественные приёмные: очень важно, что мы имеем возможность напрямую прийти

Новости Беларуси. Общественные приемные продолжают свою работу. Предложения граждан собирают во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задача – услышать каждого и выбрать лучшее для того, чтобы вместе найти оптимальные направления развития Беларуси.

Площадки работают с 11 ноября. За это время сотни жителей городов и деревень озвучили свои идеи по самым актуальным вопросам – от совершенствования законодательства в сфере бизнеса до реформ в системе образования.

Наталья Николаева, жительница Гомеля:

Это очень важно, что мы имеем возможность напрямую прийти и задать, то есть нас никто ни в чем не регламентирует, не ограничивает. Меня интересует вопрос – я пришла, задала, получила соответствующий ответ, то, что меня удовлетворило. Я считаю, что это очень хорошо, доступно. Меня волнуют как маму вопросы питания детей в дошкольном учреждении образования, вопросы обучения культуре гигиены тоже в дошкольных учреждениях образования. И у меня было несколько вопросов-пожеланий. Один вопрос касался норм питания деток, потому что все-таки детки в дошкольном учреждении образования достаточно маленькие, а порции большие. То есть они все не съедают – получается, продукты расходуются. Может быть, не очень целесообразно. У меня было бы пожелание пересмотреть объемы, чтобы было выгодно всем.

Елена Порошина, заместитель начальника управления образования Гомельского горисполкома:

Очень хотелось бы, чтобы воспользовались возможностью общественных приемных для того, чтобы действительно высказать свое видение, свою позицию, внести предложения. Потому что не всегда, сидя в кабинете, например, либо выезжая, как-то поверхностно изучая тот или иной вопрос, удается дойти до его сути. Потому что тот или иной нормативный акт либо то или иное действие, как правило, лучше всего оценивается именно теми людьми, на которых оно рассчитано. Поэтому мы очень ждем и звонков, и предложений по развитию отрасли образования именно от наших родителей, потому что, в принципе, мы работаем на них и для них.