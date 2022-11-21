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ГАИ советует водителям перейти на зимнюю резину

21 ноября 2022 09:20
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Новости Беларуси. Не дожидаясь начала декабря, ГАИ советует автовладельцам перейти на шины по сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ советует водителям перейти на зимнюю резину-1

Зима в Беларуси в 2022 году опередила календарь. Снег и гололедица наблюдаются во всех регионах. В таких условиях возрастает вероятность ДТП. Рискуют в первую очередь автомобилисты на летней резине. Машина становится гораздо менее устойчивой и безопасной. Зимние покрышки должны быть установлены на всех колесах. Требование станет обязательным с 1 декабря. В случае его невыполнения грозит административная ответственность.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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