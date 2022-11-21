Лукашенко поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Состоялся телефонный разговор главы белорусского государства с президентом Казахстана. Александр Лукашенко поздравил своего коллегу с победой на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состоялся телефонный разговор главы белорусского государства с президентом Казахстана. Александр Лукашенко поздравил своего коллегу с победой на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, лидеры обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за поздравление, отдельно отметил конструктивную, открытую и честную работу белорусских наблюдателей и оценку состоявшихся выборов.