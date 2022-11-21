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Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?

21 ноября 2022 09:51
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим хрустящие рисовые оладушки.

Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?-1

Ингредиенты:
Рисовые хлопья – 100 гр.
Яйца – 1 шт.
Мука – 90 гр.
Ванильный сахар по вкусу.
Подсолнечное масло.
Варенье по вкусу.

Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?-4

На 10 минут зальем рисовые хлопья водой. Наливаем воду. Немного перемешаем и оставим буквально на 10 минут.

Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?-7

Хлопья впитали всю воду, и мы добавляем остальные ингредиенты. Яйцо, ванильный сахар и немного пшеничной муки. Кстати, пшеничную муку можно заменить на рисовую.

Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?-10

Все перемешиваем и разогреваем сковородку. Наливаем растительное масло и выкладываем оладьи.

Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?-13

С одной стороны оладушки пропеклись, переворачиваем. По такому принципу можно приготовить оладушки из любых хлопьев. Могут быть и гречневые, и овсяные.

Чтобы убрать лишнее масло, сначала все выкладываем на бумажное полотенце. Перекладываем на тарелку.

Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?-16

Лена Климук:
Сервировать можно с йогуртом, сметаной. А я захотела малинового варенья. Завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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