Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?

На 10 минут зальем рисовые хлопья водой. Наливаем воду. Немного перемешаем и оставим буквально на 10 минут.

Хлопья впитали всю воду, и мы добавляем остальные ингредиенты. Яйцо, ванильный сахар и немного пшеничной муки. Кстати, пшеничную муку можно заменить на рисовую.

Все перемешиваем и разогреваем сковородку. Наливаем растительное масло и выкладываем оладьи.

С одной стороны оладушки пропеклись, переворачиваем. По такому принципу можно приготовить оладушки из любых хлопьев. Могут быть и гречневые, и овсяные.

Чтобы убрать лишнее масло, сначала все выкладываем на бумажное полотенце. Перекладываем на тарелку.