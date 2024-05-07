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Апачев: маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции

07 мая 2024 19:43
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим успехи российской армии в зоне СВО и поговорим о том, какие сюрпризы ждут ВСУ. В гостях музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.

Апачев: маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции-1

Григорий Азаренок, СТВ: 
Я сегодня пообщался с Акимом Апачевым. Наш дорогой друг, легендарный уже исполнитель, музыкант, рэпер. Он был тогда гражданином Украины, жил в Мариуполе. Он рассказал, как воспринималось, как это было тогда для них. А это стало водоразделом во многом.

2 мая, 10 лет. Событие, которое многое поменяло, многое изменило. Ты тогда был гражданином Украины еще. Расскажи, как это все воспринималось, как вы это все увидели, как это прочувствовали? Что это было? Какая атмосфера была у вас?

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент: 
Честно, если до 2 мая еще были мнения, что можно договориться, что можно будет избежать кровопролития большого, как будто бы была вероятность того, что повторится сценарий 2004 года, помаранчевой революции, где вроде покричали друг на друга, вроде помахали друг другу кулаками, но кровопролития удалось избежать. 2 мая стало понятно, что все – будет большая война. И так и случилось. 2 мая – точка отправления. Наверное, у всех, с кем я общался, у многих добровольцев в 2014 году это стало отправной точкой. И после этого сюда хлынет пассионарная вот эта кровь – русская, потому что станет понятно, что людей убивают просто за то, что они хотят быть русскими. Уже маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции. Вот эти прекрасные песни они нам уже не пели, они говорили в лоб: вы русские, мы вас убьем.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Аким Апачев

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