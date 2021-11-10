Запрет нахождения журналистов в приграничной зоне – грубое нарушение прав. За этим следит Мининформ Беларуси

Новости Беларуси. Министерство информации Беларуси внимательно следит за развитием ситуации на границе и настаивает на открытом и беспрепятственном освещении журналистами происходящих там событий. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой связи вызывает возмущение сам факт запрета польской стороной нахождения представителей медиа в приграничной зоне. Это является грубым нарушением права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности.