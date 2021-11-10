Прямой эфир

Запрет нахождения журналистов в приграничной зоне – грубое нарушение прав. За этим следит Мининформ Беларуси

10 ноября 2021 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство информации Беларуси внимательно следит за развитием ситуации на границе и настаивает на открытом и беспрепятственном освещении журналистами происходящих там событий. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет нахождения журналистов в приграничной зоне – грубое нарушение прав. За этим следит Мининформ Беларуси-1

В этой связи вызывает возмущение сам факт запрета польской стороной нахождения представителей медиа в приграничной зоне. Это является грубым нарушением права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности.

Запрет нахождения журналистов в приграничной зоне – грубое нарушение прав. За этим следит Мининформ Беларуси-4

Министерство информации Беларуси готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы. Также Мининформ совместно с МИД Беларуси прорабатывает вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа.

# Журналистика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вакцина даётся достаточно легко». Солдаты Витебской десантной бригады делают прививку от коронавируса
10 ноября 2021 10:29

«Вакцина даётся достаточно легко». Солдаты Витебской десантной бригады делают прививку от коронавируса

В Беларуси сократилось число преступлений с участием несовершеннолетних. Это прокомментировал Игорь Петришенко
10 ноября 2021 10:03

В Беларуси сократилось число преступлений с участием несовершеннолетних. Это прокомментировал Игорь Петришенко

Тушёнка, кондитерские изделия, фрукты. Партию гуманитарной помощи доставили на белорусско-польскую границу
10 ноября 2021 09:58

Тушёнка, кондитерские изделия, фрукты. Партию гуманитарной помощи доставили на белорусско-польскую границу