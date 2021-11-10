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Польские пограничники круглосуточно используют сирены и прожекторы, чтобы не давать беженцам спать

10 ноября 2021 07:54
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На западных рубежах уже третьи сутки сохраняется накаленная обстановка между мигрантами с Ближнего Востока и польскими силовиками. Беженцы не оставляют попыток попасть в ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские пограничники круглосуточно используют сирены и прожекторы, чтобы не давать беженцам спать-1

Ночью 10 ноября четверо мужчин, курдов по национальности, попытались пересечь границу, чтобы попросить защиты и предоставления статуса беженца. В ответ польские силовики жестоко избили и вытеснили мигрантов за колючее заграждение. С различными травмами мужчин обнаружили белорусские пограничники и оказали пострадавшим необходимую помощь.

Польские пограничники круглосуточно используют сирены и прожекторы, чтобы не давать беженцам спать-4

Помимо физического насилия, польские военные уже вторую ночь издеваются над беженцами и психологически – круглосуточно включают сирены, мегафоны и мощные прожекторы, не давая никому уснуть. Обстановка в стихийном лагере действительно ужасающая.

Польские пограничники круглосуточно используют сирены и прожекторы, чтобы не давать беженцам спать-7

Напомним, о бесчеловечности Польши в отношении обездоленных людей высказались представители Госпогранкомитета, военного ведомства, спикер верхней палаты парламента нашей страны. С призывом помочь беженцам к руководителям стран Евросоюза обратился и Ватикан. 9 ноября неравнодушные белорусы собрались у польского посольства с призывами о прекращении издевательств над людьми. Однако единственной реакцией Запада по-прежнему остаются санкционное давление и безосновательные обвинения в адрес Беларуси, теряющие здравый смыл.

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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