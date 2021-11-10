Польские пограничники круглосуточно используют сирены и прожекторы, чтобы не давать беженцам спать

На западных рубежах уже третьи сутки сохраняется накаленная обстановка между мигрантами с Ближнего Востока и польскими силовиками. Беженцы не оставляют попыток попасть в ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью 10 ноября четверо мужчин, курдов по национальности, попытались пересечь границу, чтобы попросить защиты и предоставления статуса беженца. В ответ польские силовики жестоко избили и вытеснили мигрантов за колючее заграждение. С различными травмами мужчин обнаружили белорусские пограничники и оказали пострадавшим необходимую помощь.