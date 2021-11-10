«Вакцина даётся достаточно легко». Солдаты Витебской десантной бригады делают прививку от коронавируса

Новости Беларуси. В Витебске проходят вакцинацию против COVID-19 солдаты срочной службы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащим на выбор предоставлены два вида вакцины – российского и китайского производства. Для молодого пополнения примером служит и офицерский состав: почти 90 % привиты. Людно сегодня в медроте и медпунктах батальонов.

Никита Крумкач, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Нас проконсультировал врач перед вакцинацией. Делали «Спутник». Говорили о последствиях, которые могут быть. Я считаю, что стоит прививаться.