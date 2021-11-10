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«Вакцина даётся достаточно легко». Солдаты Витебской десантной бригады делают прививку от коронавируса

10 ноября 2021 10:29
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Новости Беларуси. В Витебске проходят вакцинацию против COVID-19 солдаты срочной службы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вакцина даётся достаточно легко». Солдаты Витебской десантной бригады делают прививку от коронавируса-1

Военнослужащим на выбор предоставлены два вида вакцины – российского и китайского производства. Для молодого пополнения примером служит и офицерский состав: почти 90 % привиты. Людно сегодня в медроте и медпунктах батальонов.

«Вакцина даётся достаточно легко». Солдаты Витебской десантной бригады делают прививку от коронавируса-4

Никита Крумкач, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Нас проконсультировал врач перед вакцинацией. Делали «Спутник». Говорили о последствиях, которые могут быть. Я считаю, что стоит прививаться.

«Вакцина даётся достаточно легко». Солдаты Витебской десантной бригады делают прививку от коронавируса-7

Эрнест Юпатов, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
После вакцинирования нет необходимости освобождать личный состав от занятий, боевой подготовки, так как вакцина дается достаточно легко. Единственное – наблюдение в течение 30 минут медицинским персоналом проводится после вакцинации. После этого военнослужащие убывают для проведения рабочего дня либо занятий.

Для недопущения заболевания коронавирусной инфекцией среди военнослужащих в бригаде введен ряд ограничений.

# Вакцинация # общество # Никита Крумкач # Эрнест Юпатов # Фотофакт

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