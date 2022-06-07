«Мы рисуем сказки». Как привлекают читателей в белорусских библиотеках?

Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Из типографии уже повзрослевшая книжка попадает на полку магазинов или библиотек, чтобы заинтересовать юных читателей своим содержанием. Молодежь сейчас любит читать новые красочные издания, и в библиотеку дети приходят с удовольствием не только за школьной программой.

Валерия Райкевич:

Я часто в библиотеку прихожу. Когда все книжки прочитаю, тогда прихожу. Я люблю читать. Я в книжке узнаю новых героев, мне становится все интереснее и интереснее. У меня в руках интересная книжка, в ней четыре части – «Часы, или Тим в Древней Греции». Там всякие есть – в Египте, в Мирском замке. Я больше люблю, где приключения, потому что интересно очень.

Библиотекари стараются заинтересовать маленьких читателей. Среди атмосферных стеллажей проводят инсценировки и обсуждения. Чтобы дети не просто прочитали произведение, а поняли его, прониклись. Например, в Староборисове юные читатели создали кукольную коллекцию книжных персонажей. От верстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии – подробности здесь.

Наталья Залесова, преподаватель Староборисовской детской школы искусств:

Мы рисуем сказки, а теперь мы их создавали вручную с помощью техники папье-маше. Сначала вылепливалось из пластилина, а потом обклеивали бумажками, покрывали краской и расписывали. И у нас получились такие замечательные фигуры персонажей этих сказок. Буратино, Кот Базилио, Лиса Алиса – те произведения, которые им интересны, смешные.

Осваивают библиотекари и интернет-пространство. Так, сказки теперь можно не только прочитать, но и послушать. Для этого в Борисове реализовали проект «Казки на канапе».

Я никогда не буду спать, а буду только играть, да играть, потому что ночи тут, на Севере, не было в это время. Вот так чудный олененок, такой красавчик.

Ирина Будина, заведующая Староборисовской Сельской библиотекой № 45:

Если я знаю, работаю с детским садом, то есть начиная с маленьких и заканчивая старшими. Дети сейчас читают очень разнообразную литературу, современных писателей. Дело не в книге, а в самом процессе чтения. Для ребенка и вообще для человека очень важен процесс чтения. Это сегодня для них очень трудоемко, трудозатратно. Им хочется короткое содержание, картинку, не сильно вникать во все это. Но это неправильно. Чтение должно быть в радость, в пользу, в осмысление, в то, что необходимо для внутреннего содержания, роста ребенка. С удовольствием в библиотеки приходят и пенсионеры. Для них проводят встречи с писателями и круглые столы. Причем познакомиться можно не только с классической литературой, но даже с ретро-книгой.