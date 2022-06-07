«Делали, наверное, до 2-3 ночи». Вот какой необычный заказ поступил в типографию Борисова

Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Александр Шинкевич, главный инженер Борисовской типографии:
Был один неформальный заказ, когда для мероприятия нас попросили сделать книгу на колесиках размером где-то полтора на полтора метра. Причем были очень сжатые сроки. Был выполнен каркас, ПВХ с нанесением самоклеящейся пленки с изображением этой книги. Делали, наверное, до 2-3 ночи, потом завозили в Жодино. Заказывали машину, потому что в нашу она не влезла. Это был самый запоминающийся заказ, причем свою функцию он выполнил. То, что заказчик хотел, он это и увидел. Все остались довольны.
В смену на типографии в Борисове выпускают до тысячи экземпляров. Все они поступают на склад, откуда отправляются на самые разные книжные полки.
От верстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии – подробности здесь.