«Делали, наверное, до 2-3 ночи». Вот какой необычный заказ поступил в типографию Борисова

Александр Шинкевич, главный инженер Борисовской типографии:

Был один неформальный заказ, когда для мероприятия нас попросили сделать книгу на колесиках размером где-то полтора на полтора метра. Причем были очень сжатые сроки. Был выполнен каркас, ПВХ с нанесением самоклеящейся пленки с изображением этой книги. Делали, наверное, до 2-3 ночи, потом завозили в Жодино. Заказывали машину, потому что в нашу она не влезла. Это был самый запоминающийся заказ, причем свою функцию он выполнил. То, что заказчик хотел, он это и увидел. Все остались довольны.