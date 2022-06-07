От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии

Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Именно такая, привычная бумажная. Набирает популярность и движение буккроссеров, молодежь возвращается в библиотеки., центральные и сельские, где слышны детские голоса – работают различные клубы по интересам.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Прежде чем одна такая маленькая книга появится на свет и будет радовать читателей на полках книжных магазинов или библиотек, проходит много времени и сложный технологический процесс. Про все этапы сейчас узнаем. Если театр начинается с вешалки, то книга – с верстки. На обычном компьютере создают макет будущего издания.

Никита Гришков, оператор цифровой широкоформатной печати Борисовской типографии:

Все начинается с техкарты. Здесь прописаны все размеры будущего издания, количество полос. При верстке мы руководствуемся правилами дизайна, их три: правило композиции, выбираем цветовое решение и подбираем шрифты. После уже сверстанный файл нужно перенести на бумагу. Она в типографиях бывает самая разная. Каждая создает определенное книжное настроение. В Борисовской типографии специалисты уже умеют определять особенности по одному взгляду.

Екатерина Епишкина, инженер-технолог Борисовской типографии:

У нас эта бумага – офсетная 80-ка, начинается с плотности бумаги 60 и до 200 граммов. Дальше два поддона 65-ки. Они, по сути, ничем не отличаются. Только на ощупь. Если потрогать 80-ку и 65-ку – больше из практики можно понять, в чем идет отличие. В типографию бумага приходит в больших рулонах. Вес одного такого может достигать нескольких тонн. Для удобства его чаще всего режут на блоки нужного формата.

Екатерина Епишкина:

Мы разматываем на листорезальной машине, согласно технологическому процессу, под определенный формат, потому что бывают книги разного формата. Также у нас есть ролевые машины, которые могут печатать с готового ролика. И можно сразу увидеть готовый печатный оттиск.

– От чего зависит номер этой бумаги?

– В основном мы используем, чтобы была белизна 100 %, а цвет, уходящий в темноту, – это переработка. Мы такую бумагу не используем, потому что это не очень эстетично в книгах. После того как бумага нарезана, она поступает в печатный цех. Именно на этом этапе издание приобретает любимый многими запах свеженапечатанной книги. Здесь происходит волшебство оттиска, и книга получает характер и наполнение.

Валерия Шмыга, мастер печатного цеха Борисовской типографии:

Зависит печать и от красочности, цветности нужного нам продукта. Это может быть однокрасочная, двукрасочная печать, печать в четыре краски. После того как продукция отпечатается, ей нужно дать время подсохнуть. В идеале это 4-6 часов.

– Правильно я понимаю, что, независимо от того, сколько оттенков и цветов будет в иллюстрации, она печатается всего четырьмя красками?

– Да. Для печати достаточно всего четыре краски. При смешивании, наложении получается нужный цвет. Это черный, голубой, красный и желтый. Это если простыми словами. Мы же их называем маджента, еллоу, циан и блэк (черный). Как известно, что написано пером, не вырубишь топором. И хотя перо в печатном мире уже давно трансформировалось в технологичные станки, качеству уделяют огромное внимание. Поэтому после оттиска – обязательный контроль.

– Давайте проведем контроль качества, например, вот этой брошюры. Что обязательно нужно посмотреть и на что обратить внимание?

– Мы смотрим совмещение красок. Видим на образце, оригинале, что здесь должен быть красный – значит мы четко соблюдаем требования. Дальше мы смотрим, чтобы не было дефектов, например, двоения или смещения текста. Мы используем лупу, чтобы разглядеть и понять. Все ли соответствует, все ли в порядке. Можем увидеть, что всем требованиям соответствует. Этот прибор у нас называется микрометр. Мы измеряем им толщину бумаги. Происходит это таким образом.

– Получается, эта привычка, что мы держим газету определенной толщины в руках, проверяется таким кропотливым способом. На этом трансформация в книгу не заканчивается. Отпечатанные листы поступают в переплетный цех, где издание приобретает уже привычный нам вид.

Алеся Лесун, контрольный мастер переплетного цеха Борисовской типографии:

Сейчас на производстве вы можете видеть полуфабрикаты, здесь идут с фальцем. Так собираются тетрадки, согласно колоннам цифр. Далее собирается в единый блок и поступает на шитье. После шитья скрепленный блок попадает на клеевую машину. Блок уже прошит, эти насечки – это контроль качества. Чтобы не перепутать сборку. Далее в таком виде, чтобы книжка не разваливалась, тетради необходимо проклеить. Данное оборудование нам это позволяет путем разогревания горячего клея. Клей наносится по корешку, и после застывания книжка идет с плотным сомкнутым корешком. Он поступает на резальную машину, где обрезается, подготавливается и перейдет к другому виду оборудования.

Данное оборудование – это уже последний цикл, конечный. Сборка, где готовый блок, проклеенный, вставляется в переплетную крышку, после чего готовая книжка после прессования попадает на упаковку.

– Клей еще должен высохнуть, но она уже абсолютно готовая и может поступать на полки книжных магазинов?

– Да. Это оборудование сократило много времени в производственном цикле. Это связано с тем, что горячий клей не деформирует книжку и не требует дополнительной сушки, что было раньше, когда мы использовали клей на водной основе.

Итак, повторим. Сначала бумага оказывается на резальном участке, где ее подгоняют под определенный размер. После уже готовые листы уходят в печатный цех, и на них наносят текст или изображения. Потом вновь резальный участок, где проводят необходимые корректировки по формату. Переплетный цех – и вуаля! Готовая книга отправляется на склад. Кстати, иногда в типографиях изготавливают необычные издания.