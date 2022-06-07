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От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии

07 июня 2022 08:04
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Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Именно такая, привычная бумажная. Набирает популярность и движение буккроссеров, молодежь возвращается в библиотеки., центральные и сельские, где слышны детские голоса – работают различные клубы по интересам.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Прежде чем одна такая маленькая книга появится на свет и будет радовать читателей на полках книжных магазинов или библиотек, проходит много времени и сложный технологический процесс. Про все этапы сейчас узнаем.

Если театр начинается с вешалки, то книга – с верстки. На обычном компьютере создают макет будущего издания.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-4

Никита Гришков, оператор цифровой широкоформатной печати Борисовской типографии:
Все начинается с техкарты. Здесь прописаны все размеры будущего издания, количество полос. При верстке мы руководствуемся правилами дизайна, их три: правило композиции, выбираем цветовое решение и подбираем шрифты.

После уже сверстанный файл нужно перенести на бумагу. Она в типографиях бывает самая разная. Каждая создает определенное книжное настроение. В Борисовской типографии специалисты уже умеют определять особенности по одному взгляду.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-7

Екатерина Епишкина, инженер-технолог Борисовской типографии:
У нас эта бумага – офсетная 80-ка, начинается с плотности бумаги 60 и до 200 граммов. Дальше два поддона 65-ки. Они, по сути, ничем не отличаются. Только на ощупь. Если потрогать 80-ку и 65-ку – больше из практики можно понять, в чем идет отличие.

В типографию бумага приходит в больших рулонах. Вес одного такого может достигать нескольких тонн. Для удобства его чаще всего режут на блоки нужного формата.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-10

Екатерина Епишкина:
Мы разматываем на листорезальной машине, согласно технологическому процессу, под определенный формат, потому что бывают книги разного формата. Также у нас есть ролевые машины, которые могут печатать с готового ролика. И можно сразу увидеть готовый печатный оттиск.
– От чего зависит номер этой бумаги?
– В основном мы используем, чтобы была белизна 100 %, а цвет, уходящий в темноту, – это переработка. Мы такую бумагу не используем, потому что это не очень эстетично в книгах.

После того как бумага нарезана, она поступает в печатный цех. Именно на этом этапе издание приобретает любимый многими запах свеженапечатанной книги. Здесь происходит волшебство оттиска, и книга получает характер и наполнение.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-13

Валерия Шмыга, мастер печатного цеха Борисовской типографии:
Зависит печать и от красочности, цветности нужного нам продукта. Это может быть однокрасочная, двукрасочная печать, печать в четыре краски. После того как продукция отпечатается, ей нужно дать время подсохнуть. В идеале это 4-6 часов.
– Правильно я понимаю, что, независимо от того, сколько оттенков и цветов будет в иллюстрации, она печатается всего четырьмя красками?
– Да. Для печати достаточно всего четыре краски. При смешивании, наложении получается нужный цвет. Это черный, голубой, красный и желтый. Это если простыми словами. Мы же их называем маджента, еллоу, циан и блэк (черный).

Как известно, что написано пером, не вырубишь топором. И хотя перо в печатном мире уже давно трансформировалось в технологичные станки, качеству уделяют огромное внимание. Поэтому после оттиска – обязательный контроль.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-16

Давайте проведем контроль качества, например, вот этой брошюры. Что обязательно нужно посмотреть и на что обратить внимание?
– Мы смотрим совмещение красок. Видим на образце, оригинале, что здесь должен быть красный – значит мы четко соблюдаем требования. Дальше мы смотрим, чтобы не было дефектов, например, двоения или смещения текста. Мы используем лупу, чтобы разглядеть и понять. Все ли соответствует, все ли в порядке. Можем увидеть, что всем требованиям соответствует. Этот прибор у нас называется микрометр. Мы измеряем им толщину бумаги. Происходит это таким образом.
– Получается, эта привычка, что мы держим газету определенной толщины в руках, проверяется таким кропотливым способом.

На этом трансформация в книгу не заканчивается. Отпечатанные листы поступают в переплетный цех, где издание приобретает уже привычный нам вид.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-19

Алеся Лесун, контрольный мастер переплетного цеха Борисовской типографии:
Сейчас на производстве вы можете видеть полуфабрикаты, здесь идут с фальцем. Так собираются тетрадки, согласно колоннам цифр. Далее собирается в единый блок и поступает на шитье. После шитья скрепленный блок попадает на клеевую машину. Блок уже прошит, эти насечки – это контроль качества. Чтобы не перепутать сборку. Далее в таком виде, чтобы книжка не разваливалась, тетради необходимо проклеить. Данное оборудование нам это позволяет путем разогревания горячего клея. Клей наносится по корешку, и после застывания книжка идет с плотным сомкнутым корешком. Он поступает на резальную машину, где обрезается, подготавливается и перейдет к другому виду оборудования.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-22

Данное оборудование – это уже последний цикл, конечный. Сборка, где готовый блок, проклеенный, вставляется в переплетную крышку, после чего готовая книжка после прессования попадает на упаковку.
– Клей еще должен высохнуть, но она уже абсолютно готовая и может поступать на полки книжных магазинов?
– Да. Это оборудование сократило много времени в производственном цикле. Это связано с тем, что горячий клей не деформирует книжку и не требует дополнительной сушки, что было раньше, когда мы использовали клей на водной основе.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-25

Итак, повторим. Сначала бумага оказывается на резальном участке, где ее подгоняют под определенный размер. После уже готовые листы уходят в печатный цех, и на них наносят текст или изображения. Потом вновь резальный участок, где проводят необходимые корректировки по формату. Переплетный цех – и вуаля! Готовая книга отправляется на склад. Кстати, иногда в типографиях изготавливают необычные издания.

От вёрстки до попадания в магазин. Показываем все этапы создания книги в типографии-28

Анастасия Кончиц:
Кончено, уже после того, как книга пройдет весь свой большой читательский путь, обзаведется пожелтевшими страничками и карандашными пометками, она может занять свое место на подобной экспозиции редких книг. У них, наверное, есть своя особая атмосфера. Атмосфера мудрости и романтики. И познакомиться с ней теперь может каждый.

«Делали, наверное, до 2-3 ночи». Вот какой необычный заказ поступил в типографию Борисова – читайте здесь.

# Книги # общество # Анастасия Кончиц # Никита Гришков # Екатерина Епишкина # Валерия Шмыга # Алеся Лесун # Фотофакт

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