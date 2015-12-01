Анджедина Джоли: «Я не боюсь старости, ведь Брэд будет всегда рядом»

Новости США. Анджелина Джоли не боится стареть – она это просто приняла. Естественно, одна из причин это то, что стареть она будет со своим мужем – Брэдом Питтом.
Анджелина Джоли:
Мы с Брэдом счастливы, ведь мы видим красоту в том, как мы меняемся.
Семейная пара вместе снялась в фильме «Лазурный берег», автором сценария и режиссером которого является сама Анджелина Джоли, сообщает журнал People. Это их первая совместная работа за последние 10 лет.
Интервью Джоли о совместной c Питтом работе в картине «Лазурный берег» - здесь!
Фото: Брэд Питт и Анджелина Джоли
Джоли говорит, что совместная работа улучшила их отношения.
Анджелина Джоли:
Если вы можете преодолеть все разногласия и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, то это непременно сделает вас ближе. Несмотря на все наши ссоры, в конце концов я понимаю, что
моя главная работа – это любить его.
9 советов от Анджелины Джоли, как стать по-настоящему счастливым человеком читайте в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые»!
Перевод: Лилия Соломенкова