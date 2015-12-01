Прямой эфир

Анджедина Джоли: «Я не боюсь старости, ведь Брэд будет всегда рядом»

01 декабря 2015 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Анджелина Джоли не боится стареть – она это просто приняла. Естественно, одна из причин это то, что стареть она будет со своим мужем – Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли:

Мы с Брэдом счастливы, ведь мы видим красоту в том, как мы меняемся.

Семейная пара вместе снялась в фильме «Лазурный берег», автором сценария и режиссером которого является сама Анджелина Джоли, сообщает журнал People. Это их первая совместная работа за последние 10 лет. 

Интервью Джоли о совместной c Питтом работе в картине «Лазурный берег» - здесь!

Анджедина Джоли: «Я не боюсь старости, ведь Брэд будет всегда рядом»-1


Фото: Брэд Питт и Анджелина Джоли

Джоли говорит, что совместная работа улучшила их отношения.

Анджелина Джоли:
Если вы можете преодолеть все разногласия и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, то это непременно сделает вас ближе. Несмотря на все наши ссоры, в конце концов я понимаю, что

моя главная работа – это любить его.

9 советов от Анджелины Джоли, как стать по-настоящему счастливым человеком читайте в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые»!

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Анджелина Джоли # Звезды # Брэд Питт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сплошной хаос, но это очень весело!»: Брэд Питт рассказал о своей семейной жизни
01 декабря 2015 08:12

«Сплошной хаос, но это очень весело!»: Брэд Питт рассказал о своей семейной жизни

Синоптик Дмитрий Рябов и этнограф Наталья Матылицкая: Какой будет зима в Беларуси?
01 декабря 2015 07:21

Синоптик Дмитрий Рябов и этнограф Наталья Матылицкая: Какой будет зима в Беларуси?

В Минске ужесточили ответственность нанимателей за несвоевременную выплату зарплаты
30 ноября 2015 18:06

В Минске ужесточили ответственность нанимателей за несвоевременную выплату зарплаты