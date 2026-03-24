ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «СТОП-ПАРКОВКА»

Во время профилактических рейдов стражи дорог выявляют водителей, которые оставляют свои автомобили на местах, предназначенных для инвалидов. Также задействованы средства принудительной эвакуации, а с гражданами проводится разъяснительная работа о требованиях законодательства.

Александр Бабич, начальник отдела Госавтоинспекции Первомайского РУВД Минска:

Напоминаю участникам дорожного движения – водителям транспортных средств. За нарушение правил остановки и стоянки при осуществлении остановки, стоянки на местах, предназначенных для инвалидов, предусмотрена административная ответственность по части второй статьи 18.18 Кодекса об административных правонарушениях.

В случае, если водитель вернулся на место расположения своего транспортного средства и его не обнаружил, необходимо позвонить на номер телефона 102, где ему сообщат о месте нахождения транспортного средства, которое было эвакуировано.