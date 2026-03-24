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ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «СТОП-ПАРКОВКА»

24 марта 2026 17:52
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Столичная Госавтоинспекция проводит акцию «СТОП-ПАРКОВКА», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «СТОП-ПАРКОВКА»-2

Во время профилактических рейдов стражи дорог выявляют водителей, которые оставляют свои автомобили на местах, предназначенных для инвалидов. Также задействованы средства принудительной эвакуации, а с гражданами проводится разъяснительная работа о требованиях законодательства.

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «СТОП-ПАРКОВКА»-4

Александр Бабич, начальник отдела Госавтоинспекции Первомайского РУВД Минска:
Напоминаю участникам дорожного движения – водителям транспортных средств. За нарушение правил остановки и стоянки при осуществлении остановки, стоянки на местах, предназначенных для инвалидов, предусмотрена административная ответственность по части второй статьи 18.18 Кодекса об административных правонарушениях. 

В случае, если водитель вернулся на место расположения своего транспортного средства и его не обнаружил, необходимо позвонить на номер телефона 102, где ему сообщат о месте нахождения транспортного средства, которое было эвакуировано.

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «СТОП-ПАРКОВКА»-6

За парковку на местах для инвалидов предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до двух базовых величин, что составляет 90 рублей. 

# ГАИ # Правила дорожного движения # Александр Бабич

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