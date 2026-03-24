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Лукашенко с трибуны наблюдает за хоккейным поединком «Динамо-Минск» и московского «Динамо»

24 марта 2026 17:25
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Сегодняшний матч «Динамо-Минск» посвящен 35-летию Национального олимпийского комитета Беларуси. Глава государства с трибуны наблюдает за поединком «Динамо-Минск» и московского «Динамо» в «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Александр Лукашенко присутствует на первом матче плей-офф сезона Континентальной хоккейной лиги.

Старт минского «Динамо» в Кубке Гагарина – главное соревновательное спортивное событие этого дня. На переполненной «Минск-Арене» белорусы принимают московских одноклубников. «Зубры» в регулярном сезоне установили несколько рекордов. Поэтому неудивительно, что большинство экспертов считают их фаворитами. 

Гладкий чемпионат наши парни впервые в истории завершили на 2-й позиции в таблице. Гости из Москвы финишировали седьмыми. Что касается истории личных встреч, то в трех случаях из четырех победили минчане. Болельщики гонят белорусов вперед. Во второй раунд Кубка Гагарина выйдет тот, кто одержит викторию в четырех встречах. 

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# Александр Лукашенко # Хоккей

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