Не «автоледи», а хозяйка полей: история 19-летней трактористки из Докшицкого района

В аграрной отрасли активно принимают участие и белорусские женщины. Порой они берутся за самое неожиданное дело. Автоледи – картина вполне привычная, а вот женщина в кабине трактора вызывает удивленные взгляды. Александре Маскалейчик из Докшицкого района всего 19. Из них практически 4 года она с легкостью управляет многотонным железным конем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мужской коллектив сельхозпредприятия «Бегомльское» пришла на практику, здесь же и осталась. Помимо работы в поле, Александра может сама и отремонтировать технику. Когда все по плечу – репортаж наших коллег.

Ее утро начинается всегда одинаково и очень рано. Запах кофе перебивает солярка и мазут. И от таких трудовых будней Александра Маскалейчик из Докшицкого района получает только удовольствие. Чувствуется, горит любимым делом.

Ну что, Жужа, поехали работать.

Александра Маскалейчик – единственная девушка-механизатор в сельхозпредприятии «Бегомльское». Для нее сельское хозяйство – дело семейное. Сюда пришла после окончания Лепельского государственного аграрно-технического колледжа. И с детства в другой профессии себя не видела. Александра Маскалейчик, механизатор сельхозпредприятия «Бегомльское»:

Родители были против. Но я на своем настояла. Они с этим смирились, приняли это все. Когда начало все получаться, даже в колледже вождение, они смирились с этим. А когда пошла на практику, потом еще на отработку, мне здесь дали трактор, и все, родители, наоборот, начали поддерживать. Задача аграриев – превзойти урожай прошлого года! Какую стратегию выберут регионы Беларуси? Читайте здесь.