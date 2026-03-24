Скидка от Батьки – 2,5 раза! Почему Лукашенко снизил тарифы за хранение литовских фур, рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Решением Президента цена стоянки для литовских фур была снижена в несколько раз. Но литовские перевозчики на грани разорения и даже эти деньги заплатить не могут. Поэтому вместо занимательной политологии будет занимательная математика. Кто и зачем банкротит литовских перевозчиков?
После того, как Литва закрыла границу в ноябре, мы в ответ закрыли литовские фуры на стоянках. Цена стоянки – 120 евро в день, и если фура находилась там 4 месяца, набегает 15 тысяч евро за один тягач. Для сравнения, в Литве стоимость 10-летнего б/у тягача с пробегом под миллион начинается от 15 тысяч евро. Поэтому не все машины рентабельно забирать при такой цене стоянки.
Что касается полуприцепов, то самый простой с тентом стоит от 5 тысяч евро, такие точно не стали бы забирать, но есть и сложное оборудование, тогда цена прицепа может доходить до 50 и даже 100 тысяч долларов плюс стоимость груза в нем.
Тем не менее свою дорогую технику, за которую литовцы так якобы переживают, в ноябре они начали бросать просто вдоль дорог. Мы же обеспечили ее сохранность и буксировку, но вместо благодарности получаем обвинения.
Андрей Лазуткин:
Несмотря на то, что литовских перевозчиков приняли в Совмине и отказались от конфискации машин, накануне визита в Минск ассоциация перевозчиков LINAVA обратилась в Еврокомиссию. Где им дали ответ, что Беларусь незаконно удерживает автомобили.
То есть мы идем навстречу и отпускаем машины, снижаем цены, по сути, не получив от Литвы никаких гарантий. А с нас ЕС еще и хочет взыскать убытки, раз это незаконно. И понятно, что Президент не пошел бы на такой односторонний жест, если бы не гарантии от американцев.
Потому что нам интересен транзит калия через Клайпеду (для этого американцы сняли санкции), и надо, чтобы калий и другие грузы свободно пересекали литовскую границу.
Вместе с тем, различаются оценки, сколько литовской техники находится в Беларуси. Наши официальные источники дают цифру 1900 объектов, из них половина – тягачи, половина – прицепы.
У литовцев, по данным LINAVA, цифры в 4 раза ниже, суммарно 550 тягачей и прицепов. Видимо, не все относятся к Литве как в случае с польскими машинами на чужих номерах.
Но из-за разницы в цифрах остается большое поле для спекуляций: сколько машин реально доедет до Литвы. Потому что цены снижены, но не до нуля.
Напомним, изначально в день было 120 евро, а новый тариф по решению Президента – 32 евро за грузовик и 16 за полуприцеп. Суммарно за фуру в день получается 48 евро, то есть ровно в 2,5 раза меньше, чем было.
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