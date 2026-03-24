Скидка от Батьки – 2,5 раза! Почему Лукашенко снизил тарифы за хранение литовских фур, рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Решением Президента цена стоянки для литовских фур была снижена в несколько раз. Но литовские перевозчики на грани разорения и даже эти деньги заплатить не могут. Поэтому вместо занимательной политологии будет занимательная математика. Кто и зачем банкротит литовских перевозчиков?

После того, как Литва закрыла границу в ноябре, мы в ответ закрыли литовские фуры на стоянках. Цена стоянки – 120 евро в день, и если фура находилась там 4 месяца, набегает 15 тысяч евро за один тягач. Для сравнения, в Литве стоимость 10-летнего б/у тягача с пробегом под миллион начинается от 15 тысяч евро. Поэтому не все машины рентабельно забирать при такой цене стоянки.

Что касается полуприцепов, то самый простой с тентом стоит от 5 тысяч евро, такие точно не стали бы забирать, но есть и сложное оборудование, тогда цена прицепа может доходить до 50 и даже 100 тысяч долларов плюс стоимость груза в нем.

Тем не менее свою дорогую технику, за которую литовцы так якобы переживают, в ноябре они начали бросать просто вдоль дорог. Мы же обеспечили ее сохранность и буксировку, но вместо благодарности получаем обвинения.