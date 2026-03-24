Задача аграриев – превзойти урожай прошлого года! Какую стратегию выберут регионы Беларуси?

В Беларуси стартовал массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они займут более 570 тысяч гектаров – технические возможности хозяйств позволяют засеять эту площадь за две недели. Перед аграриями стоит задача – превзойти урожай 2025 года. Для этого каждый регион страны выбирает свою стратегию, с учетом климатических особенностей и плодородности почвы. Об особенностях земледелия на юго-востоке расскажут наши корреспонденты.

В «Папоротном-Агро» к посевной начали готовиться задолго до весны. По картам полей агрономы определяли, где лучше разместить пшеницу, а где овес. Учитывали гумус, кислотность почв, балл пашни и севооборот. Первые тракторы вышли в поля 20 марта. Открывать сезон доверили Вячеславу Захаренко. За его плечами более 20 посевных. Опытный специалист уверенно управляет агрегатом, строго соблюдая технологию размещения семян.

Вячеслав Захаренко, механизатор филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:

В этом году получил новый трактор. Тракторы хорошие, новые, все есть: кондиционеры, приемник. Только работай, не ленись. Погода уже соответствует, местами где-нибудь низины есть, а так нормально, сеять можно. В качестве стартовой культуры в хозяйстве выбрали овес – он менее требователен к срокам и устойчив к возможным заморозкам. Всего в хозяйстве под него отвели 200 гектаров, а общая площадь ярового зернового клина превысит 800 гектаров.