Задача аграриев – превзойти урожай прошлого года! Какую стратегию выберут регионы Беларуси?
В Беларуси стартовал массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они займут более 570 тысяч гектаров – технические возможности хозяйств позволяют засеять эту площадь за две недели.
Перед аграриями стоит задача – превзойти урожай 2025 года. Для этого каждый регион страны выбирает свою стратегию, с учетом климатических особенностей и плодородности почвы.
Об особенностях земледелия на юго-востоке расскажут наши корреспонденты.
В «Папоротном-Агро» к посевной начали готовиться задолго до весны. По картам полей агрономы определяли, где лучше разместить пшеницу, а где овес. Учитывали гумус, кислотность почв, балл пашни и севооборот. Первые тракторы вышли в поля 20 марта.
Открывать сезон доверили Вячеславу Захаренко. За его плечами более 20 посевных. Опытный специалист уверенно управляет агрегатом, строго соблюдая технологию размещения семян.
Вячеслав Захаренко, механизатор филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:
В этом году получил новый трактор. Тракторы хорошие, новые, все есть: кондиционеры, приемник. Только работай, не ленись. Погода уже соответствует, местами где-нибудь низины есть, а так нормально, сеять можно.
В качестве стартовой культуры в хозяйстве выбрали овес – он менее требователен к срокам и устойчив к возможным заморозкам. Всего в хозяйстве под него отвели 200 гектаров, а общая площадь ярового зернового клина превысит 800 гектаров.
Иван Прокопчик, главный агроном филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:
Уже посеяно более 100 гектар, в последующем будем сеять ячмень, яровую пшеницу, зернобобовые, гречиху. Семена мы сеем суперэлита, закупили, элита.
Важно не просто вовремя начать, но и качественно провести все операции на каждом этапе. Уделить внимание подготовке почв, настройке техники и соблюдению агротехнических регламентов – от этого зависят дружность всходов и потенциал будущего урожая.
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