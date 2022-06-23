Ажиотажа нет. Министерство лесного хозяйства опровергло слухи о нехватке дров в Беларуси

Новости Беларуси. Ажиотажа на дрова в стране нет. Об этом 23 июня заявили в Министерстве лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На неделе в Сети появилась информация о повышенном спросе на твердое топливо и проблеме с его доставкой.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Сегодня в среднем у нас числится заявок на поставку дров у населения на конец прошлой недели около 6 тысяч, на конец этой неделе, мы собрали информацию, 8 тысяч заявок в целом по стране. Сегодня у нас на остатках числится более миллиона метров кубических дровяной древесины. Следует отметить, что мы являемся основным поставщиком именно круглых дров. Далее у нас эти дрова приобретают организации жилищно-коммунальных хозяйств, гортопы, частные структуры, которые тоже строят свой бизнес путем того, что дополнительно обрабатывают указанную древесину, разрезают ее, устанавливают дровокольные станки и непосредственно оказывают услуги населению по реализации колотых дров.