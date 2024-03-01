Лукашенко принял с докладом управделами Президента

Глава государства напомнил, что одно из важных предстоящих мероприятий – встреча Президента с парламентариями уходящего созыва. К мероприятию важно хорошо подготовиться. А затем надо будет заняться формированием нового конституционного органа, ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечением комфортных условий в переходный для белорусского парламента период озадачено и Управление делами Президента. По поручению Александра Лукашенко разрабатывается проектная документация по реконструкции правого крыла Дома правительства. И сегодня же Юрий Назаров доложил главе государства о результатах работы ведомства.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Я доложил Президенту, как мы начали год. Начали мы его хорошо. Единственный вопрос, который мы более предметно берем на контроль, – вопрос экспорта товаров и услуг. Если с экспортом услуг (туристических, в санатории наши едут хорошо) у нас хорошая динамика роста, то с экспортом товаров есть определенные проблемы. Мы знаем, как их решать. В конце марта, наверное, соберемся широким составом, понарежем задач. Думаю, ситуацию исправим. Хотя, если считать в рамках пятилетки (те темпы, которые брала на себя страна в том числе по экспорту), то мы идем в рамках пятилетки.

Немножко раньше поработали лучше, сейчас притормозили, но это объективные причины. С экспортом лесопродукции – в связи с санкциями мы переориентировали потоки. Поэтому что касается производственных вопросов, здесь у нас все более-менее складывается. Мы обсудили и кадровые вопросы. Внесем Президенту ряд предложений по заполнению вакансий, в том числе руководящих, которые у нас в системе есть.

Общие итоги достойные. Сейчас займутся решением точечных проблем и ревизией работы каждого предприятия. Зачастую управделами по поручению главы государства играет первую скрипку в создании эксклюзивной продукции или занимается возрождением забытых промыслов либо запущенных предприятий. Широкая палитра деятельности от создания пианино до производства государственных символов.