«Парламент был как никогда солидный». Лукашенко поручил наградить самых достойных депутатов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жить надо, семьи кормить и так далее. Давайте договоримся так, что до 1 апреля вновь избранные депутаты будут получать по месту своего жительства, а с 1 апреля будем им платить заработную плату, как положено депутатам. Если будут какие-то нюансы, вы мне докладывайте, примем соответствующее решение. Знаю как депутат, что этот период непростой, чехарды хватает, нагрузка на секретариат большая. Чтобы Наумович Андрей Николаевич [начальник секретариата Палаты представителей – прим. ред.] не бегал там по инстанциям, нам надо оказать ему в организационном и материальном плане соответствующую поддержку. Чтобы он мог подготовить рабочие места депутатам, выслушать их пожелания, в конце концов. Это обычный рабочий момент.

Лукашенко: «Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу». Подробности.