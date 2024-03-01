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«Парламент был как никогда солидный». Лукашенко поручил наградить самых достойных депутатов

01 марта 2024 13:35
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Обеспечить поддержку для белорусского парламента в переходный период, поощрить и наградить самых достойных депутатов уходящего созыва. 1 марта Президент провел совещание по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Парламент был как никогда солидный». Лукашенко поручил наградить самых достойных депутатов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жить надо, семьи кормить и так далее. Давайте договоримся так, что до 1 апреля вновь избранные депутаты будут получать по месту своего жительства, а с 1 апреля будем им платить заработную плату, как положено депутатам. Если будут какие-то нюансы, вы мне докладывайте, примем соответствующее решение. Знаю как депутат, что этот период непростой, чехарды хватает, нагрузка на секретариат большая. Чтобы Наумович Андрей Николаевич [начальник секретариата Палаты представителей – прим. ред.] не бегал там по инстанциям, нам надо оказать ему в организационном и материальном плане соответствующую поддержку. Чтобы он мог подготовить рабочие места депутатам, выслушать их пожелания, в конце концов. Это обычный рабочий момент.

Лукашенко: «Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу». Подробности.

«Парламент был как никогда солидный». Лукашенко поручил наградить самых достойных депутатов-4

Александр Лукашенко:
Поэтому всех вас попрошу поработать сейчас пару недель в парламенте серьезнейшим образом, чтобы помочь депутатам встать в эту колею и подготовить, провести первое заседание нашего парламента. Те, кто активно работали, и над Конституцией многие депутаты работали, парламент был как никогда солидный, порядочный, проблем никому не создавал, работал так, как надо. Поэтому должны быть поощрены те депутаты, которые этого заслуживают. Мы также с вами обсуждали проблемы трудоустройства депутатов, которые решили работать на других должностях. Это подготовленные люди, очень серьезная школа.

# Парламент Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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