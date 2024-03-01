О мероприятиях в честь 100-летия белорусского кино и премьерах в 2024 году – пообщались с Ириной Дригой

Поговорили об этом с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь Ирина Дрига.

Фестиваль «Киновек» проходит в честь 100-летия белорусского кино. По всей стране запланировано множество интересных мероприятий.

В рамках юбилейного года запланированы и премьеры белорусских фильмов.

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь: Фестиваль начался 28 февраля. С этой даты еженедельно в среду в Минске и областных, районных центрах будут проходить показы лучших фильмов, которые произведены в Беларуси за последние 100 лет.

Ирина Дрига:

13 июня состоится премьера фильма «Время вернуться» о борьбе белорусских партизан, об их вкладе в операцию «Багратион». Премьера состоится в канун празднования 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

А на осень намечены премьеры фильма «Черный замок» по мотивам произведения Владимира Короткевича. И премьера первого 3D-анимационного полнометражного фильма в Беларуси «Песня Сирин», который посвящен нашей мифологии.