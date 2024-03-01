Прямой эфир

О мероприятиях в честь 100-летия белорусского кино и премьерах в 2024 году – пообщались с Ириной Дригой

01 марта 2024 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фестиваль «Киновек» проходит в честь 100-летия белорусского кино. По всей стране запланировано множество интересных мероприятий.

Поговорили об этом с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь Ирина Дрига.

О мероприятиях в честь 100-летия белорусского кино и премьерах в 2024 году – пообщались с Ириной Дригой-1

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
Фестиваль начался 28 февраля. С этой даты еженедельно в среду в Минске и областных, районных центрах будут проходить показы лучших фильмов, которые произведены в Беларуси за последние 100 лет.

В рамках юбилейного года запланированы и премьеры белорусских фильмов.

О мероприятиях в честь 100-летия белорусского кино и премьерах в 2024 году – пообщались с Ириной Дригой-4

Ирина Дрига:
13 июня состоится премьера фильма «Время вернуться» о борьбе белорусских партизан, об их вкладе в операцию «Багратион». Премьера состоится в канун празднования 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

А на осень намечены премьеры фильма «Черный замок» по мотивам произведения Владимира Короткевича. И премьера первого 3D-анимационного полнометражного фильма в Беларуси «Песня Сирин», который посвящен нашей мифологии.

Подробности в видеоматериале.

# Кино # общество # Ирина Дрига # Александра Каштанова # Юрий Царёв # Александр Стасевич

Другие новости рубрики

Все новости
В Пинске открыли новый инфекционный корпус центральной больницы
01 марта 2024 11:03

В Пинске открыли новый инфекционный корпус центральной больницы

Головченко посетил завод по выпуску аккумуляторных батарей в Пинске
01 марта 2024 10:43

Головченко посетил завод по выпуску аккумуляторных батарей в Пинске

Официальные торжества ко Дню белорусской милиции начались в Минске
01 марта 2024 10:40

Официальные торжества ко Дню белорусской милиции начались в Минске