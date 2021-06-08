12 июня в Верхнем городе пройдёт День России. Что обещают организаторы?

Новости Беларуси. Концерт у Ратуши, выставка и не только. День России пройдет в Верхнем городе в субботу, 12 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На празднике представят работы белорусских и российских художников, пройдут выступления коллективов национальных диаспор России. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулу с землей с мест упокоения белорусских воинов, погибших в Крымской войне XIX века.