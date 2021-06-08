Прямой эфир

12 июня в Верхнем городе пройдёт День России. Что обещают организаторы?

08 июня 2021 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Концерт у Ратуши, выставка и не только. День России пройдет в Верхнем городе в субботу, 12 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

12 июня в Верхнем городе пройдёт День России. Что обещают организаторы?-1

На празднике представят работы белорусских и российских художников, пройдут выступления коллективов национальных диаспор России. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулу с землей с мест упокоения белорусских воинов, погибших в Крымской войне XIX века.

12 июня в Верхнем городе пройдёт День России. Что обещают организаторы?-4

Вечером минчан и гостей столицы ждет большой праздничный концерт. У Ратуши выступят артисты государственного театра песни и танца «Морошка» из Санкт-Петербурга и Государственного академического русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель Госстандарта: чтобы быть востребованным на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен, и сделать его максимально быстро
08 июня 2021 14:47

Председатель Госстандарта: чтобы быть востребованным на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен, и сделать его максимально быстро

Президент: все проекты, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания главой НОК, должны оставаться на контроле
08 июня 2021 14:09

Президент: все проекты, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания главой НОК, должны оставаться на контроле

Дмитрий Пантус: новинка, которая впервые будет представлена на выставке MILEX, – полностью белорусский БТР
08 июня 2021 13:40

Дмитрий Пантус: новинка, которая впервые будет представлена на выставке MILEX, – полностью белорусский БТР