12 июня в Верхнем городе пройдёт День России. Что обещают организаторы?

Новости Беларуси. Концерт у Ратуши, выставка и не только. День России пройдет в Верхнем городе в субботу, 12 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Концерт у Ратуши, выставка и не только. День России пройдет в Верхнем городе в субботу, 12 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На празднике представят работы белорусских и российских художников, пройдут выступления коллективов национальных диаспор России. В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых заложат капсулу с землей с мест упокоения белорусских воинов, погибших в Крымской войне XIX века.
Вечером минчан и гостей столицы ждет большой праздничный концерт. У Ратуши выступят артисты государственного театра песни и танца «Морошка» из Санкт-Петербурга и Государственного академического русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной.