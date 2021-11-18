Андрей Муковозчик: «Никогда Польше не везло на королей и командующих»

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Накипело». На актуальные темы выскажет свое мнение Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня».
Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Накипело». На актуальные темы выскажет свое мнение Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня».
Не знаю ни одного толкового польского генерала. Кроме Рокоссовского. Читайте здесь.
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