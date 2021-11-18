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Андрей Муковозчик: «Никогда Польше не везло на королей и командующих»

18 ноября 2021 16:11
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Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Накипело». На актуальные темы выскажет свое мнение Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня».  

Андрей Муковозчик: «Никогда Польше не везло на королей и командующих»-1

Не знаю ни одного толкового польского генерала. Кроме Рокоссовского. Читайте здесь.  

Андрей Муковозчик: «Никогда Польше не везло на королей и командующих»-4

Рубрику «Накипело» смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Константин Рокоссовский # Владимир Путин # Вальдемар Скшипчак # Фотофакт

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