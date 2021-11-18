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Построили за 4 месяца. В Любанском районе открыли новую лесохозяйственную дорогу

18 ноября 2021 16:05
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Новости Беларуси. Новую лесохозяйственную дорогу открыли в Любанском районе. Ее построили в Малогородятичском лесничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Построили за 4 месяца. В Любанском районе открыли новую лесохозяйственную дорогу-1

Общая протяженность объекта с гравийным покрытием 9 километров. Здесь три погрузочные площадки, пожарный водоем для оперативного тушения возгораний, почти 50 съездов. Также установлены фотоловушки, информационные стенды. Дорогу построили за четыре месяца. На это пошло около 1,5 миллиона рублей.  

Построили за 4 месяца. В Любанском районе открыли новую лесохозяйственную дорогу-4

Александр Мащицкий, лесничий Малогородятичского лесничества Любанского лесхоза:  
Эта дорога не тупиковая, она выходит на нашу лесохозяйственную дорогу № 1, построенную в 1977 году. Здесь раньше были глухие места, то есть труднодоступные лесосеки. Мы раньше не могли до них просто физически добраться, потому что наша техника просто тонула. Дорога построена в тех местах, где мы раньше не могли добраться, чтобы оперативно вывести древесину, которая там стоит. Также она позволит нам добраться до наших дальнейших кварталов.  

Построили за 4 месяца. В Любанском районе открыли новую лесохозяйственную дорогу-7

Кроме того, вдоль дороги оборудовали пять зон отдыха с беседками и местами для разведения костра.  

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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