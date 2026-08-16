Прямой эфир

Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил

16 августа 2026 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В проекте «Суровый взгляд» на СТВ командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил.

Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил-2

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Хотелось бы как командующему сказать, что мы знаем, ради чего служим. Ради наших семей, ради нашей страны. Над всем этим мирное небо. Хотелось бы, чтобы данное мирное небо, оно и было. Поэтому поздравляю всех летчиков, штурманов, специалистов инженерно-технического состава, тыл, связь, в Год женщины всех девушек, которые носят шеврон Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, с прекрасным праздником, ветеранов, счастья, здоровья, успехов, благополучия, мирного неба, летному составу безаварийной летной работы, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. 

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Праздничные даты # Андрей Лукьянович

Другие новости рубрики

Все новости
Избинг по-белорусски: почему деревня снова в моде?
16 августа 2026 17:28

Избинг по-белорусски: почему деревня снова в моде?

Философия «жить для себя» отменяется? Как Беларусь планирует превратить родительство в модный тренд
16 августа 2026 17:14

Философия «жить для себя» отменяется? Как Беларусь планирует превратить родительство в модный тренд

Лукашенко поручил аграриям Гомельщины выкосить поймы рек. Какая выгода для государства?
16 августа 2026 16:52

Лукашенко поручил аграриям Гомельщины выкосить поймы рек. Какая выгода для государства?