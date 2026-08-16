В проекте «Суровый взгляд» на СТВ командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Хотелось бы как командующему сказать, что мы знаем, ради чего служим. Ради наших семей, ради нашей страны. Над всем этим мирное небо. Хотелось бы, чтобы данное мирное небо, оно и было. Поэтому поздравляю всех летчиков, штурманов, специалистов инженерно-технического состава, тыл, связь, в Год женщины всех девушек, которые носят шеврон Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, с прекрасным праздником, ветеранов, счастья, здоровья, успехов, благополучия, мирного неба, летному составу – безаварийной летной работы, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок.