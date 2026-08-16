Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью

В этом году на летчика решились снова обучать девушек. 16 лет прошло с момента предыдущего такого набора. И, надо сказать, женщины сами проявили инициативу вернуться именно в военную авиацию. В гражданской это уже не исключение, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

В этом году мы набрали девушек на летные специальности – как на самолеты, так и на вертолеты – по одному специалисту взяли. Это обычный эволюционный процесс военного образования, не более того. Стандартная процедура, и у нас много специалистов в этом году выпустилось, более 30, которые пополнили ряды Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. И они уже несут службу в наших рядах. План набора в Военную академию увеличили на 10% Они в первую очередь подготовлены как профессионалы. Поэтому меня как командующего интересует в первую очередь профессиональная сторона данных специалистов. Они повышают конкурс на наши специальности, которые востребованы в настоящее время. Сами заговорили про конкурс и баллы. Активно обсуждают, что на факультет противовоздушной обороны очень низкие проходные баллы.

Андрей Лукьянович:

Я привык опираться на конкретные цифры и факты. Мы вот в этом году должны были набрать в районе полутора сотен абитуриентов для зачисления в нашу Военную академию Республики Беларусь. Количество желающих получить востребованную специальность значительно выше, чем та планируемая цифра. План набора мы выполнили, и по решению министра обороны цифра была увеличена на 10 %. Люди стремятся, хотят соединить свою жизнь с небом, с защитой воздушных рубежей. Это престижно и почетно. Я рад, что у нас есть конкурс в Военную академию Республики Беларусь. Но это только на авиационные специальности или противовоздушная оборона в том числе?

Андрей Лукьянович:

Да, у нас два факультета. Хотелось бы отдельно отметить, конечно, нашу Военную академию. Мы имеем прекрасную школу, они дают хороший результат. Буквально в этом году была комплексная проверка по поручению главы государства. Экзамен мы достойно выдержали. Как отметил глава государства, есть недостатки, но Вооруженные Силы боеготовы. Сейчас проходит оперативно-тактическое учение, с боевой стрельбой в том числе, на полигоне Российской Федерации, где наши летчики, в том числе молодые летчики, будут выполнять пуски управляемых ракет [класса] «воздух – воздух» по воздушным целям. Буквально на этой неделе наши пилоты на самолете Ил-76 обеспечивают учение «Стремительный орел» на территории Китайской Народной Республики в провинции Хубэй. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, конечно, развиваются комплексно. Это поступление современных образцов вооружения военной и специальной техники, подготовка кадров. «Любое укатанное поле готово для выполнения поставленной задачи» Но получить технику – только половина процесса. Здесь необходимо переучить, подготовить инфраструктуру для использования данной авиационной техники. Поэтому у нас наши аэродромы основные регулярно проходят капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, стоянки, в том числе в местах хранения техники. Наша авиация в любом случае готова выполнять посадки как на аэродромные участки дорог, так и на подготовленные площадки. Военно-транспортная авиация готова выполнять взлет и посадки на грунтовой ВПП [взлетно-посадочной полосе], то есть любое укатанное поле готово для выполнения поставленной задачи.