Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью
В этом году на летчика решились снова обучать девушек. 16 лет прошло с момента предыдущего такого набора. И, надо сказать, женщины сами проявили инициативу вернуться именно в военную авиацию. В гражданской это уже не исключение, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
В этом году мы набрали девушек на летные специальности – как на самолеты, так и на вертолеты – по одному специалисту взяли. Это обычный эволюционный процесс военного образования, не более того. Стандартная процедура, и у нас много специалистов в этом году выпустилось, более 30, которые пополнили ряды Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. И они уже несут службу в наших рядах.
План набора в Военную академию увеличили на 10%
Они в первую очередь подготовлены как профессионалы. Поэтому меня как командующего интересует в первую очередь профессиональная сторона данных специалистов. Они повышают конкурс на наши специальности, которые востребованы в настоящее время.
Сами заговорили про конкурс и баллы. Активно обсуждают, что на факультет противовоздушной обороны очень низкие проходные баллы.
Андрей Лукьянович:
Я привык опираться на конкретные цифры и факты. Мы вот в этом году должны были набрать в районе полутора сотен абитуриентов для зачисления в нашу Военную академию Республики Беларусь. Количество желающих получить востребованную специальность значительно выше, чем та планируемая цифра.
План набора мы выполнили, и по решению министра обороны цифра была увеличена на 10 %. Люди стремятся, хотят соединить свою жизнь с небом, с защитой воздушных рубежей. Это престижно и почетно. Я рад, что у нас есть конкурс в Военную академию Республики Беларусь.
Но это только на авиационные специальности или противовоздушная оборона в том числе?
Андрей Лукьянович:
Да, у нас два факультета. Хотелось бы отдельно отметить, конечно, нашу Военную академию. Мы имеем прекрасную школу, они дают хороший результат. Буквально в этом году была комплексная проверка по поручению главы государства. Экзамен мы достойно выдержали. Как отметил глава государства, есть недостатки, но Вооруженные Силы боеготовы.
Сейчас проходит оперативно-тактическое учение, с боевой стрельбой в том числе, на полигоне Российской Федерации, где наши летчики, в том числе молодые летчики, будут выполнять пуски управляемых ракет [класса] «воздух – воздух» по воздушным целям.
Буквально на этой неделе наши пилоты на самолете Ил-76 обеспечивают учение «Стремительный орел» на территории Китайской Народной Республики в провинции Хубэй. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, конечно, развиваются комплексно. Это поступление современных образцов вооружения военной и специальной техники, подготовка кадров.
«Любое укатанное поле готово для выполнения поставленной задачи»
Но получить технику – только половина процесса. Здесь необходимо переучить, подготовить инфраструктуру для использования данной авиационной техники. Поэтому у нас наши аэродромы основные регулярно проходят капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, стоянки, в том числе в местах хранения техники.
Наша авиация в любом случае готова выполнять посадки как на аэродромные участки дорог, так и на подготовленные площадки. Военно-транспортная авиация готова выполнять взлет и посадки на грунтовой ВПП [взлетно-посадочной полосе], то есть любое укатанное поле готово для выполнения поставленной задачи.
Андрей Лукьянович:
В крайнем интервью наш министр обороны уже отметил, что обстановка вокруг нашей страны сейчас стабильная. То есть мы реально наблюдаем, что значительное количество контингентов – как воздушных, то есть количество самолетов вдоль западных наших границ – уменьшилось, так и сухопутная составляющая также уменьшилась. Ну и мы выполняем задачи по боевому дежурству, то есть регулярно контролируем воздушное пространство круглосуточно и фиксируем значительное снижение количества полетов (как боевой авиации, так и разведывательной) вдоль наших границ.
«Имеется постоянное взаимодействие» – о диалоге со странами ЕС
Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что обстановка стабильная в настоящий момент, угроз не представляет. У нас по оперативной службе имеется постоянное взаимодействие с Республикой Польша, Литвой и Латвией. Мы регулярно их оповещаем о полетах, и они нас предупреждают о полетах в приграничной полосе. Данное взаимодействие на сегодняшний день имеет место. И мы также оповещаем по линии оперативной службы.
То есть у нас нет этого молчания?
Отсутствовало взаимодействие только с Латвией. И то в последнее время с ними также восстановили диалог. По оперативной службе продолжаем взаимодействие наших военно-воздушных сил.
Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил.