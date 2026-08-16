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Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью

16 августа 2026 17:46
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В этом году на летчика решились снова обучать девушек. 16 лет прошло с момента предыдущего такого набора. И, надо сказать, женщины сами проявили инициативу вернуться именно в военную авиацию. В гражданской это уже не исключение, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью-2

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
В этом году мы набрали девушек на летные специальности – как на самолеты, так и на вертолеты – по одному специалисту взяли. Это обычный эволюционный процесс военного образования, не более того. Стандартная процедура, и у нас много специалистов в этом году выпустилось, более 30, которые пополнили ряды Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. И они уже несут службу в наших рядах. 

План набора в Военную академию увеличили на 10%

Они в первую очередь подготовлены как профессионалы. Поэтому меня как командующего интересует в первую очередь профессиональная сторона данных специалистов. Они повышают конкурс на наши специальности, которые востребованы в настоящее время.

Сами заговорили про конкурс и баллы. Активно обсуждают, что на факультет противовоздушной обороны очень низкие проходные баллы.

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью-4

Андрей Лукьянович:
Я привык опираться на конкретные цифры и факты. Мы вот в этом году должны были набрать в районе полутора сотен абитуриентов для зачисления в нашу Военную академию Республики Беларусь. Количество желающих получить востребованную специальность значительно выше, чем та планируемая цифра. 

План набора мы выполнили, и по решению министра обороны цифра была увеличена на 10 %. Люди стремятся, хотят соединить свою жизнь с небом, с защитой воздушных рубежей. Это престижно и почетно. Я рад, что у нас есть конкурс в Военную академию Республики Беларусь.

Но это только на авиационные специальности или противовоздушная оборона в том числе?

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью-6

Андрей Лукьянович:
Да, у нас два факультета. Хотелось бы отдельно отметить, конечно, нашу Военную академию. Мы имеем прекрасную школу, они дают хороший результат. Буквально в этом году была комплексная проверка по поручению главы государства. Экзамен мы достойно выдержали. Как отметил глава государства, есть недостатки, но Вооруженные Силы боеготовы. 

Сейчас проходит оперативно-тактическое учение, с боевой стрельбой в том числе, на полигоне Российской Федерации, где наши летчики, в том числе молодые летчики, будут выполнять пуски управляемых ракет [класса] «воздух – воздух» по воздушным целям. 

Буквально на этой неделе наши пилоты на самолете Ил-76 обеспечивают учение «Стремительный орел» на территории Китайской Народной Республики в провинции Хубэй. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, конечно, развиваются комплексно. Это поступление современных образцов вооружения военной и специальной техники, подготовка кадров. 

«Любое укатанное поле готово для выполнения поставленной задачи»

Но получить технику –  только половина процесса. Здесь необходимо переучить, подготовить инфраструктуру для использования данной авиационной техники. Поэтому у нас наши аэродромы основные регулярно проходят капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, стоянки, в том числе в местах хранения техники. 

Наша авиация в любом случае готова выполнять посадки как на аэродромные участки дорог, так и на подготовленные площадки. Военно-транспортная авиация готова выполнять взлет и посадки на грунтовой ВПП [взлетно-посадочной полосе], то есть любое укатанное поле готово для выполнения поставленной задачи.

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью-8

Андрей Лукьянович:
В крайнем интервью наш министр обороны уже отметил, что обстановка вокруг нашей страны сейчас стабильная. То есть мы реально наблюдаем, что значительное количество контингентов – как воздушных, то есть количество самолетов вдоль западных наших границ – уменьшилось, так и сухопутная составляющая также уменьшилась. Ну и мы выполняем задачи по боевому дежурству, то есть регулярно контролируем воздушное пространство круглосуточно и фиксируем значительное снижение количества полетов (как боевой авиации, так и разведывательной) вдоль наших границ. 

«Имеется постоянное взаимодействие» – о диалоге со странами ЕС

Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что обстановка стабильная в настоящий момент, угроз не представляет. У нас по оперативной службе имеется постоянное взаимодействие с Республикой Польша, Литвой и Латвией. Мы регулярно их оповещаем о полетах, и они нас предупреждают о полетах в приграничной полосе. Данное взаимодействие на сегодняшний день имеет место. И мы также оповещаем по линии оперативной службы.

То есть у нас нет этого молчания?

Отсутствовало взаимодействие только с Латвией. И то в последнее время с ними также восстановили диалог. По оперативной службе продолжаем взаимодействие наших военно-воздушных сил.

Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил.

# Вооруженные силы Беларуси # Военная авиация # Андрей Лукьянович

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