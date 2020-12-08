Протоиерей Сергий: знание истории даёт возможность не совершать каких-то ошибок в будущем

Новости Беларуси. Программу сотрудничества Минской, Борисовской, Слуцкой, Молодечненской епархий с Миноблисполкомом подписали на вторых Рождественских чтениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Конференция прошла в режиме онлайн-трансляции, в которой приняли участие представители духовенства и учреждений образования районов. Стороны обсудили вопросы духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения, подвели итоги года. Основные задачи на будущее отразили в новой программе сотрудничества.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Она не находится на начальном пути, она находится в стадии динамичного развития. И я думаю, у нас более тесное сотрудничество с нашей православной церковью. Важность этой встречи покажет время, потому что здесь мы подписываем основной документ, а реализация его будет проходить в учреждениях образования

Протоиерей Сергий, председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Борисовской епархии:

Знание истории дает возможность не совершать каких-то ошибок в будущем, поэтому именно на эти аспекты мы обращали наше внимание: на знание даже наших традиций, на знание нашей истории, которая общая у нас всех, на знание наших святынь, потому что сегодня наша тема – это как раз таки юбилей Жировичской иконы Божией Матери и юбилей Жировичского монастыря (это важнейшая, знаковая святыня нашей страны).

Николай Лис, исполняющий обязанности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации:

Позиция церкви, конечно, что воспитательный аспект играет очень важную роль. И мы всегда стоим на стороне того, что предметы нравственной направленности должны быть усилены как в общеобразовательной школе, так и в системе среднего специального и высшего образования.