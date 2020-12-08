Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?

Новости Беларуси. Межрайонные больницы должны стать опорными в оказании медпомощи пациентам. Расширить функционал необходимо и районным клиникам. Об этом сегодня, 8 декабря, говорили в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общаясь с врачами, Александр Лукашенко подчеркнул: в будущем, что касается развития здравоохранения, акцент будет делаться на целевую подготовку кадров и развитие региональной медицины.
Коллектив больницы интересовался у Президента многими актуальными вопросами. Обсудили развитие райцентров, подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию.
Прокомментировал глава государства и решение МОК о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета Беларауси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо нам обратиться в суд. И пусть они – этот Бах и прочая банда в МОКе – пусть они докажут. В чем моя вина, что я страну свою защищаю? Слушайте, ну так вы меня поддерживаете в этой политике. За что же меня там наказывать, чтобы я не принимал участие в каких-то мероприятиях? Да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше. Зачем же вы так поступаете?
И потом, а вы что, собрали Международный олимпийский комитет (все страны там участвуют, сотня с лишним), обсудили эту тему? Они уже там решили. Ладно я, переживу, это не первое. Но детей вы зачем трогаете?
Такой справедливый у нас мир. И если ты справедливо какую-то политику выстраиваешь, ты никому не нужен будешь, ты будешь врагом.