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Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?

08 декабря 2020 13:58
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Новости Беларуси. Межрайонные больницы должны стать опорными в оказании медпомощи пациентам. Расширить функционал необходимо и районным клиникам. Об этом сегодня, 8 декабря, говорили в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Общаясь с врачами, Александр Лукашенко подчеркнул: в будущем, что касается развития здравоохранения, акцент будет делаться на целевую подготовку кадров и развитие региональной медицины.  

Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?-1

Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?-3

Коллектив больницы интересовался у Президента многими актуальными вопросами. Обсудили развитие райцентров, подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию.  

Прокомментировал глава государства и решение МОК о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета Беларауси.  

Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо нам обратиться в суд. И пусть они – этот Бах и прочая банда в МОКе – пусть они докажут. В чем моя вина, что я страну свою защищаю? Слушайте, ну так вы меня поддерживаете в этой политике. За что же меня там наказывать, чтобы я не принимал участие в каких-то мероприятиях? Да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше. Зачем же вы так поступаете?  

И потом, а вы что, собрали Международный олимпийский комитет (все страны там участвуют, сотня с лишним), обсудили эту тему? Они уже там решили. Ладно я, переживу, это не первое. Но детей вы зачем трогаете?  

Такой справедливый у нас мир. И если ты справедливо какую-то политику выстраиваешь, ты никому не нужен будешь, ты будешь врагом.  

Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?-9

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