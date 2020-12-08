Александр Лукашенко: пусть Бах и банда в МОКе скажут, в чём моя вина, что я страну свою защищаю?

Новости Беларуси. Межрайонные больницы должны стать опорными в оказании медпомощи пациентам. Расширить функционал необходимо и районным клиникам. Об этом сегодня, 8 декабря, говорили в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо нам обратиться в суд. И пусть они – этот Бах и прочая банда в МОКе – пусть они докажут. В чем моя вина, что я страну свою защищаю? Слушайте, ну так вы меня поддерживаете в этой политике. За что же меня там наказывать, чтобы я не принимал участие в каких-то мероприятиях? Да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше. Зачем же вы так поступаете?

И потом, а вы что, собрали Международный олимпийский комитет (все страны там участвуют, сотня с лишним), обсудили эту тему? Они уже там решили. Ладно я, переживу, это не первое. Но детей вы зачем трогаете?

Такой справедливый у нас мир. И если ты справедливо какую-то политику выстраиваешь, ты никому не нужен будешь, ты будешь врагом.