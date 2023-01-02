«Хорошая помощь программы». Какую сумму государство выделяет семьям, решившим перебраться в деревню?

Новости Беларуси. Из города – в деревню по государственной программе переселения. Многодетная семья Шлык встречает в собственном доме первый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему решили переехать ближе к природе?

На кухне в теплом доме в деревне Пилки увлеченно кипит работа. Четыре пары детских рук в деле. Пельмени уже стали визитной карточкой семьи Шлык – котам Анфисе и Арчи остается лишь облизываться от ароматов. На ужин спешит глава семейства – с работы в домашний уют.

Максим устроился в сельхозпредприятие в Гудевичах. Правда, не сразу: уволился из гродненской организации, зарегистрировался в службе занятости. Потом с супругой Дарьей ездили по районам, присматривались, куда лучше переехать. В Мостовском районе понравилось, да и работа не подвела.

Максим Шлык, житель деревни Пилки: Работаю водителем, участвовал в уборочной пожарным, дежурил. Поначалу не понимал, как это все происходит в колхозе, внедрился, довольно понравилось. Зарплата нормальная, даже неплохо, я сказал бы. И отношение начальства, если что-то надо, без проблем.

Это их первый Новый год в деревне. Правда, в семье всегда праздник. Еще бы, в семье пятеро детей! Младшему семь месяцев, старшей – восемь лет. Когда-то случайное знакомство на дискотеке для Максима и Дарьи обернулось крепкой семьей. Большую часть супружеской жизни прожили в Гродно, но потянуло к природе – стать хозяевами на своей земле. К тому же, свежий воздух рекомендовали врачи для старшей дочери, чтобы укрепить здоровье. Узнали о государственной программе переселения и решились.

Дарья Шлык, жительница деревни Пилки:

Всегда все на грани фантастики было, как это – купить дом? Сложно, казалось, что это вообще нереально, оказывается, все реально и возможно. Детям он очень нравится. Здесь полный комфорт для детей пребывания. Потому что это организованный подвоз детей в школу, в сад. В деревне хорошо и летом, и зимой. И люди, совершенно другие люди. Не знаю, как объяснить, но они более душевные, более открытые. И первая фраза моего супруга была, когда он переехал сюда и несколько дней поночевал один здесь, он мне позвонил и спросил: как так может быть, здесь все здороваются! Здесь все здороваются. Ощущение, что вот большая семья, родня. Вот здесь так душевно и хорошо.

Но связь с областным центром не утеряна – до него чуть больше 40 километров. Активная и жизнерадостная Дарья в Гродно является председателем жилищного кооператива, занимается благотворительностью – выступает клоуном на детских мероприятиях. А в деревне отдыхает душой.