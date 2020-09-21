«Стиральная машина – пять лет». Сколько на самом деле «живут» электроприборы и как избежать травм?

Новости Беларуси. Гаджеты, электромобили, бытовые приборы – то, без чего сегодня трудно представить жизнь – угрожает самой жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Привычные вещи в быту и на работе часто оказываются источниками опасности и даже причинами трагедий. О том, как избежать электротравм, нашей программе рассказала начальник Минского межрайонного отделения Госэнергогазнадзора Наталья Тростянко. Сегодня в Минске очень актуальная возникла проблема электротравматизма Екатерина Забенько, СТВ:

Мы очень часто забываем про правильное пользование электроприборами. Электротравматизм – такое слово, про которое мы редко вспоминаем. Сегодня насколько актуальна эта проблема?

Наталья Тростянко, начальник Минского межрайоного отделения по надзору за электроустановками Госэнергонадзора:

Сегодня в Минске очень актуальная возникла проблема электротравматизма. Если в прошлом году в Минске не произошло ни одного несчастного случая ни на производстве, ни с населением, то в этом году мы уже имеем четыре случая электротравматизма на производстве на объектах Минска. Поэтому, не смотря на проводимую работу по профилактике электротравматизма, все равно возникают такие вопросы, и они должны быть актуальны каждый день. Не важно, есть у нас рост, нет у нас роста, мы каждый день выполняем свою работу, мы каждый день проводим профилактические мероприятия с населением, на заводах, на фабриках среди наших граждан. Екатерина Забенько:

Электротравматизм чаще встречается на производстве или в домашних условиях? Наталья Тростянко:

Если мы обратимся к статистике, то в этом году у нас 15 несчастных случаев на производстве в Республике Беларусь и 15 несчастных случаев в быту. То есть если смотреть статистику прошлого года, то на производстве было больше, а в быту было значительно меньше несчастных случаев среди населения.

Девиз «Уходя из дома выключи электроприборы» остается очень актуальным сегодня Екатерина Забенько:

Ваше мнение: мы перестали бояться электричества? Сейчас, мне кажется, появилась какая-то беспечность. Это из-за того, что выросло количество электроприборов? Наталья Тростянко:

Мы, каждый, приходим домой, включаем телевизор. Он у нас всегда включен в розетку и находится в спящем режиме. Стоит отметить, что мало того, что он потребляет электрическую энергию и мы за это платим, хотя мы не находимся дома и не пользуемся им, второй вопрос – на контактной сети в розеточной группе всегда находится напряжение. Контакты нагреваются и возникают аварийные ситуации. Очень часто возникают пожары. Девиз «Уходя из дома выключи электроприборы» остается очень актуальным сегодня. Вторая причина, я бы сказала, то, что мы не читаем инструкцию производителя к данной продукции. Завод-изготовитель четко прописывает сроки использования того или иного бытового прибора. А мы делаем так: он устарел, он нам надоел, сроки истекли – мы его тащим на дачу, сыну отдаем, бабушке в деревню. Он же еще работает. Но завод-изготовитель четко определил сроки эксплуатации данного электроприбора. Как только сроки истекают, изоляционные свойства электротехнических изделий в том или ином оборудовании снижаются.

Екатерина Забенько:

Средний срок эксплуатации, к примеру, того же телевизора или холодильника? Наталья Тростянко:

Например, стиральная машина – пять лет, индукционная панель – пять лет, духовой шкаф – пять лет. Это все прописано в паспорте. Екатерина Забенько:

Я сейчас представляю, как люди собрали дома всю бытовую технику и понесли на мусор. Наталья Тростянко:

Через пять лет. Ну, не на мусор, в пункты приема и переработки. Екатерина Забенько:

Что делать с использованной техникой, чтобы не идти покупать другую, что наверняка накладно?

Наталья Тростянко:

Для электрических плит есть испытания изоляционных свойств, потому что там стоят нагревательные элементы. Как только снижаются изоляционные свойства, на корпусе электрической плиты может появиться потенциал, и это действительно опасно для человека. Есть сроки проведения испытаний, есть лаборатории сертифицированные, которые могут проводить эти испытания. Во всяком случае на эти вещи надо обращать внимание и четко смотреть за своим электрооборудованием. Самое элементарное, что происходит из статистики – это просто воспламенение розетки Екатерина Забенько:

Какие последствия могут быть от электроприборов, которые работают дольше, чем им положено по инструкции?

Наталья Тростянко:

Давайте возьмем простой телевизор бытовой, который есть в каждой семье. Любой компьютер, с которым дети сидят, не вылезая и не выключая. Самое элементарное, что происходит из статистики – это просто воспламенение розетки, потому что слишком долго включены в розеточную сеть вилка с розеткой, контакт оплавляется и начинается пожар. Если быстро выключить или отключить электроэнергию, значит… а так распространение могло пойти на обои, на шторы. Чтобы этого не произошло, вы должны в щитках всегда устанавливать аппараты со степенью защиты, и они должны отработать на токе короткого замыкания. Если это все в работоспособном состоянии поддерживается, электрическая сеть должна отключиться. Тогда только происходит локализация самого возгорания, если оно не очаговое, а уже получило момент распространения. Екатерина Забенько:

Я думаю, проблема в том еще, что очень часто люди слишком доверяют современным производителям. Забывают о том, например, что нельзя, чтобы электроприборы находились вблизи воды, жидкости. Что обязательно нужно соблюдать, чтобы не произошел несчастный случай?