«Театральные вечера у Ратуши». Что покажут в Верхнем городе 5 июня?

Новости Беларуси. Афиша в Верхнем городе. 5 июня на площадке у Ратуши пройдут театральные представления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 15:00 для детей покажут спектакль «Муха-Цокотоха». Это музыкальная фантазия на стихи Корнея Чуковского в исполнении творческого коллектива Театра юного зрителя. А в 20:30 минчан и гостей столицы приглашают на незабываемый вечер страсти и любви – «Вечернее танго».