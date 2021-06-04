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«Театральные вечера у Ратуши». Что покажут в Верхнем городе 5 июня?

04 июня 2021 18:35
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Новости Беларуси. Афиша в Верхнем городе. 5 июня на площадке у Ратуши пройдут театральные представления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Театральные вечера у Ратуши». Что покажут в Верхнем городе 5 июня?-1

В 15:00 для детей покажут спектакль «Муха-Цокотоха». Это музыкальная фантазия на стихи Корнея Чуковского в исполнении творческого коллектива Театра юного зрителя. А в 20:30 минчан и гостей столицы приглашают на незабываемый вечер страсти и любви – «Вечернее танго».

«Театральные вечера у Ратуши». Что покажут в Верхнем городе 5 июня?-4

Творческий тандем музыкантов и шоу-балета не оставит равнодушным. «Театральные вечера у Ратуши» будут проходить каждую неделю в рамках нового летнего музыкально-туристического сезона – 2021.

# Развлечения # общество # Фотофакт

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