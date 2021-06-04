Здесь учились доктора наук и Герои Советского Союза. Рассказываем о выпускниках Марьиногорского аграрного колледжа

Новости Беларуси. Марьиногорский колледж был вторым после Горецкой академии учреждением образования сельскохозяйственного профиля в нашей стране, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. За свою богатую историю ссуз стал плацдармом для многих выпускников, имена которых прозвучали на всю страну. Два Героя Советского Союза, шесть Героев Социалистического Труда, доктора сельскохозяйственных и других наук, профессора и академики.

Марьиногорский колледж – альма-матер и для Александра Маевского. Уроженец Марьиной Горки закончил его 25 лет назад. Потом было высшее образование, должность председателя колхоза, работа в Министерстве сельского хозяйства. Символично, что последние годы Александр Анатольевич – в руководстве райисполкома на своей малой родине.

Александр Маевский, первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома:

Это семейное. Отец в электросети отработал всю жизнь, мама тоже там работала, потом «Энергосбыт». По семейным стопам пошел и я. Во время летних каникул я понимал, что такое энергетика, знал, видел, и больших раздумий не было. Если сравнивать с высшим учебным заведением, то здесь больше практики – своими руками. Если что-то не понимаешь, то преподаватель несколько раз объяснит, расскажет и покажет.

Когда эти деревья были маленькими, учиться в Марьино приехал и Иван Захаров. С выбранной специальностью не прогадал. Энергетика стала делом жизни.

Иван Захаров, начальник Пуховичского межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»:

2002 год, точно так же с электрички шли по этой дорожке. Явно эти туи были маленькими. Так сложилось, что ни одной секунды не пожалел о том, что выбрал данное учебное заведение. Замечательные преподаватели, хорошая материальная база и человеческий подход ко всем студентам. Я учился в Свирском профессионально-техническом лицее на тот момент. Как следующий этап образования – этот колледж, поскольку там сельскохозяйственное училище.