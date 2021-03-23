Андрей Лазуткин: праздник 25 марта им никакой погоды не сделает, поэтому его фактически слили

Новости Беларуси. Что стоит за провокациями беглых и в каком геополитическом контексте сейчас оказалась Беларусь? Авторская журналистика на СТВ. «Занимательная политология» Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

До Дня Воли остается около суток, а что делать, чтобы режим упал, никто не знает. Активисты спрашивают в чатах: зачем Тихановская объявляет о каком-то электронном голосовании, хотя от нее ждали конкретных действий? Объясняем. Как и в августе, из Тихановской делают мягкую, нерадикальную, переговорную фигуру. Поэтому она призывает только к хорошему. И когда в августе боевые группы организовывали массовые беспорядки, Тихановская формально не имела к ним отношения, что всячески подчеркивалось потом. Мы даже видели на оперативной съемке, как она специально покидала помещение, когда обсуждались детали захвата административных зданий.

Не все готовы за просто так вот выйти. Ну, нам нужен силовой блок, грубо говоря, чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею выйти вперед и пострадать. Андрей Лазуткин:

Вот она встала и ушла на самом интересном месте. По сценарию, ей не надо было знать никаких деталей, например, чтобы их не сдать в случае последующих допросов. А беспорядки должны были выглядеть как стихийные, якобы ими никто не управляет. Но как только начинаются переговоры с заранее обозначенной фигурой, беспорядки тут же заканчиваются. Они больше не нужны, это тактика давления на власть, чтобы добиться переговоров. Примерно так в свое время давили на Януковича в ходе Майдана. Так что и призывы к беспорядкам, и призывы к мирным переговорам – это два элемента одной схемы по захвату власти.

Андрей Лазуткин:

Но сегодня далеко не август, и ресурсов для масштабного Дня Воли с беспорядками у них нет. Поэтому аудитории предлагают откровенно дурацкий план – зайти на сайт, проголосовать, и режим от этого упадет. Но интересно здесь другое. В результате такого гениального плана режим должен упасть именно осенью. А почему не зимой, не летом, не весной? А дело в том, что осенью 2021 года в России пройдут выборы в Государственную думу. И цирк с Навальным, который мы хорошо видели, может быть подготовкой больших полноценных беспорядков. Ведь когда Байден открыто назвал Путина убийцей, это был намек как раз на Алексея Навального. Шокирующие кадры. Это празднование Дня Воли в 1944 году в Минске. То, что раньше никогда не показывали

Кто как обзывается, тот так и называется. Андрей Лазуткин:

Что Путин имел в виду таким ответом? Он как бы говорит американцам, мол, Навального вы сами травили, значит, это вы на самом деле убийцы. Таким образом Штаты показывают нам, что серьезно настроены на дестабилизацию. Мы действительно находимся в одной лодке, как говорил Президент. И команда Тихановской, которой уже не на что рассчитывать в Беларуси, рассчитывает на обострение российско-американских отношений. Что может предложить оппозиция на переговорах, которые они все так хотят? А предложат они возвращение американского посла. Именно под это от власти требуют уступок и диалога.

Андрей Лазуткин:

Но пока санкции, даже самые минимальные, не будут сняты и Лукашенко не будет обеспечено официальное признание со стороны США, Польши и Литвы, ни о каком сотрудничестве с оппозицией не будет идти речь. Хотя, говорят, шансы повысятся, если нам выдадут пару сотрудников Telegram-каналов с территории Литвы и Польши. Вот это был бы жест доброй воли и хороший шаг к диалогу с Западом, а само по себе появление посла здесь ничего не даст. Но американцы тоже не дураки, и на Светлану с Франаком не особо рассчитывают. Они свою роль уже сыграли, и переворот у них не получился. Дальше они будут сидеть в эмиграции и клянчить деньги, как это делали все их предшественники. Но запасные варианты есть всегда. В нашем случае американцам нужно завести в Беларусь новые финансовые средства, действуя через коммерческий сектор. Тогда у них будет рычаг, чтобы снова легализовать оппозицию и совершить вторую попытку переворота (допустим, через несколько лет).